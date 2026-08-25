La internacional argentina Luchy Maldonado e Icía Brea, refuerzos para el Marineda

Icía Brea, de blanco, en el primer entrenamiento del Marineda Germán Barreiros

El Marineda ya rueda. El equipo coruñés empezó el lunes en el Palacio de los Deportes de Riazor a preparar, de la mano de su nuevo técnico, Ángel Galmán, una temporada 2026-27 en la que vivirá su estreno en la OK Liga femenina. El club ha renovado a gran parte de la plantilla que el curso pasado hizo historia en la OK Plata con los títulos de Copa y Liga y el ascenso, ocho de las once jugadoras. Y suma más calidad para intentar asentar el proyecto en la élite con la incorporación de la internacional argentina Luchy Maldonado, procedente del Palau, y de la gallega Icía Brea, que se había quedado sin equipo tras la desaparición del HC Coruña.

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Maldonado llegó al Palau la temporada pasada, la primera que jugó fuera de su país. Tiene tan solo 22 años y marcó seis goles en las filas del equipo catalán durante el último curso. Con su selección, se colgó la medalla de bronce en los World Skate Games de 2024 y ganó el Panamericano de 2022 y 2024. Precisamente, se encuentra preparando con el combinado nacional albiceleste la nueva edición de la cita mundial, que se disputará en octubre en Asunción (Paraguay), y por eso no puede estar presente en el inicio de la pretemporada del equipo.

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Galmán, de hecho, solo cuenta para estos primeros días con las dos porteras, Mencía Mosquera y Lorena Hernández, y las jugadoras Alejandra Martín, Celia Pinacho e Icía Brea. Las internacionales chilenas Cony Urbina y Efe Muñoz están en la misma situación de Maldonado, mientras que Alba Garrote y Mar Franci tienen permiso para incorporarse más tarde. Como el club estrenará esta temporada categorías inferiores, el técnico pudo echar mano de las sub-17: Inés Vázquez, Laura González, Carlota García, Vera Gómez, Ainhoa Miranda, Antía Sanjurjo, Carmen Almoyna, Valeria Torrado, Mencía Díaz y Candela Chouciño.

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Con los World Skate Games en el horizonte, la competición arrancará el 31 de octubre, cuando el Marineda recibirá en el Palacio de los Deportes de Riazor al Sant Cugat. Por lo tanto, el equipo tiene por delante más de dos meses de preparación.