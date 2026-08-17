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O Noso Deporte | Hockey

El Marineda lanza su campaña de abonados para la OK Liga

Los abonos individuales costarán 20 euros, con otras tres modalidades adicionales: familiar, plata y oro

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/08/2026 16:22
Celebración del ascenso del Marineda
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Tras ascender a la OK Liga, el Marineda ya ha tenido que afrontar varios cambios condicionados por la nueva categoría, como el traslado al Palacio de los Deportes de Riazor. Allí disputará sus partidos como local durante la temporada 2026-27 ante su gente, para que ha lanzado su nueva campaña de abonados.

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Los seguidores del Marineda podrán renovar o adquirir por primera vez sus abonos desde 20 euros, que es el precio marcado para el abono individual. Las otras modalidades existentes: familiar (40 euros), plata (60 euros) y oro (100 euros) incluyen el abono para todos los miembros de la unidad familiar que residan en el mismo domicilio.

Los socios de las modalidades plata y oro recibirán regalos de merchandising para agradecer su apoyo al club. Los abonos se pueden tramitar a través de la aplicación de cluber.

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