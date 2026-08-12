Los equipos de OK Plata y OK Bronce se ponen en marcha la próxima semana

Una acción del CDM-Dominicos de esta temporada Dani Patiño

Se va acabando la espera para la vuelta a la actividad en el mundo del hockey, ya que los equipos coruñeses que compiten en OK Plata y OK Bronce iniciarán la próxima semana la pretemporada. Si bien la celebración de los World Skate Games a principios de octubre retrasa la puesta en marcha de los de la OK Liga, entre ellos el Liceo y el Marineda, en las otras categorías nacionales la competición arranca con normalidad en la última semana de septiembre, por lo que también empiezan antes a entrenar: la mayoría el próximo lunes, día 17, todos salvo el CDM, que lo hará el jueves 20.

El Marineda jugará como local en el Palacio de los Deportes de Riazor Más información

La OK Plata contará esta temporada con cuatro equipos de la provincia coruñesa. A Dominicos y a CDM se les unen Ordes y Escola Lubiáns, que ascendieron desde la OK Bronce. Los cuatro ya coincidieron hace tres temporadas. Los de la Ciudad Vieja han elegido el lunes 17 para retomar los entrenamientos a las órdenes de Pablo Togores, mientras que los de Riazor, donde sigue Alejandro Canosa al frente, lo harán solo unos días después, el jueves 20. La competición arrancará por todo lo alto con un derbi entre ambos el 26 de septiembre. Tanto el Lubiáns de Ramón Canalda como el Ordes de José Ramón López también arrancarán el lunes 17 para poner los cimientos de una temporada en la que el objetivo es la permanencia, con los duelos contra el Congrés y el Oviedo Roller como primer reto del curso. La femenina no tendrá representación local este curso.

La OK Bronce, pese a perder por una buena causa a dos equipos coruñeses, mantiene a los filiales de Liceo y CDM, al Oleiros y gana otro con el Borbolla, que se aprovechó de varias renuncias. También en este caso el lunes 17 es la fecha escogida para volver a calzarse los patines, tanto para el Liceo B dirigido por Pichu Galvani, el Oleiros de Iñaki Ojanguren y el Borbolla de Santi Martínez. El CDM B de Álvaro Rodríguez lo retrasa hasta el jueves, pendiente de poder contar en esa fecha con todos los jugadores. La liga empieza el 26 de septiembre.