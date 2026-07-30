Un guiño desde el cielo para Ángel Galmán

Ángel Galmán, con la bufanda del Marineda Carlota Blanco

Conoce el hockey desde que tiene uso de razón, pero ha tenido que esperar hasta los 53 años para que le llegara su gran oportunidad de dirigir a un equipo en la máxima categoría. Ángel Galmán es el nuevo entrenador del Marineda, que para pelear por la permanencia en su debut en la OK Liga Iberdrola apuesta por la veteranía de un técnico coruñés que creció rodeado de sticks, patines y camisetas. Su padre, Fernando Galmán, fue mecánico del Liceo. Su madre, Carmen Basadre, se ocupaba de la lavandería. Dos personas imprescindibles en la historia verdiblanca, pero siempre detrás de cámara, alejados de los focos, héroes anónimos del día a día. Ambos fallecieron en los últimos meses, apenas separados por el tiempo. Aunque quizás, de una manera indirecta, casi mágica o como si fuera un guiño enviado desde el cielo, han sido los que han propiciado que después de tanto tiempo y esfuerzo, idas y venidas, el apellido Galmán vuelva a estar en la primera línea.

“Yo estaba muy cansado”, explica Ángel. “Después de fallecer mi padre, mi madre estaba muy mayor y tenía que cuidar de ella. Trabajo por las noches, salía y me iba con ella, después a entrenar hasta las once de la noche y vuelta a empezar”, continúa. En ese momento, estaba en el Dominicos, donde además de entrenar a equipos de la base, también asistía a Pablo Togores en la OK Plata. “Como la situación estaba así, les pedí un tiempo. Quería estar fuera. Porque primero es la familia y después, el deporte”, sostiene. Pero al poco de comunicar su decisión al club de la Ciudad Vieja, tuvo que despedirse también de su madre. De su padre, en septiembre, De ella, en mayo. Ocho meses entre ambos. “Me quedó un vacío”, reconoce, “y justo en ese momento me llamaron del Marineda”. Era una señal. “De hecho, recibí la oferta justo el día en que falleció mi madre”, añade. A la semana, ya les había dado el sí. “Era una oferta importante de un proyecto nuevo y llego con muchísima ilusión”, valora.

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El destino, además, le tenía preparado un nuevo regalo. Porque en esa casa que respiraba hockey por los cuatro costados se pasaba también los días el hijo de los vecinos, que subía como hipnotizado por los olores que desprendían el cuero y la madera, y que era como un hermano más de los cuatro que ya habitaban el hogar, también con vínculos liceístas porque uno de ellos, Alberto, llegó a ser escudero de José Luis Huelves en la portería verdiblanca. Aquel niño se llamaba Juan Copa y casi cinco décadas después hace historia en el banquillo del Liceo. Y ahora, tantos años después de que coincidieran como primer y segundo entrenador en el Cerceda, ambos estarán al frente de los dos equipos de la ciudad en la máxima categoría del hockey, uno masculino y otro femenino. “Los dos chicos del barrio, uno del cuarto y otro del quinto, que somos como familia, vamos a estar ahí. Es muy emocionante”, dice.

Nuevo reto

Por suerte, comenta, en el hockey no ha hecho más que amigos. Como en su anterior etapa en el Dominicos. “Se pusieron muy contentos por mí cuando me surgió la oportunidad de irme al Marineda”, afirma. Llevaba siete años como segundo y sin estar al frente de un equipo tras pasar por la segunda categoría nacional entre el Burgos y el Jolaseta vasco. Ahora la exigencia sube, porque también es mayor la categoría a la que se enfrenta. “Va a ser duro. Desde que supe que iba a ser el entrenador, hace un par de meses, he estado viendo vídeos, preparando ejercicios y estudiando todo al detalle”, comenta.

Quiere estar preparado para el reto que tiene por delante. “El objetivo es la permanencia”, indica tajantemente. Alaba el trabajo de Nelson Obelleiro, al que, casualidades del deporte en un reportaje plagado de ellas, dirigió durante algunos años, en una temporada en la que el equipo lo ganó todo: Copa Princesa y OK Plata con el ascenso incluido. “Había visto partidos y ya era un equipo que me gustaba por el hockey que hacía, pero ahora que lo he visto más a fondo, creo que el trabajo fue buenísimo”. Por eso le ofreció a su antecesor, con el que también comparte el barrio de Monte Alto en sus orígenes, que fuera su segundo.

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La base de la plantilla, que ya venía heredada del HC Coruña e incluso del Liceo, se mantiene intacta. Siguen las dos porteras, Mencía Mosquera y Lorena Hernández; y seis de las jugadoras: Alba Garrote, Alejandra Martín, Efe Muñoz, Mar Franci, Cony Urbina y Celia Pinacho. Las bajas, repasa, son las de Fátima Pino y “las dos Isas”, la coruñesa Isa Barros y la chilena Isabella Sciaraffia. Por lo que hacen falta dos fichajes que espera poder concretar y anunciar en los próximos días. “Al ser un recién ascendido lo tenemos un poco más difícil, pero estamos buscando”, confía.

La OK Liga Iberdrola es un salto importante. “Hay unos cinco equipos que son muy superiores, pero con el resto podemos luchar”, analiza. Y demostrarse a sí mismo que se merecía esta oportunidad. “Más que demostrar, porque cuando llevas un equipo, aunque sea de niños, ya ves que lo consigues, me apetece coger un proyecto deportivo como este y sacarlo adelante”. Y siempre con una dedicatoria, porque sin sus padres seguramente no se hubiese dedicado a esto: “Me acompañan desde ahí arriba”.