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O Noso Deporte | Hockey

El Marineda jugará como local en el Palacio de los Deportes de Riazor

El equipo coruñes sube a la máxima categoría y cambia de instalación

María Varela
María Varela
29/07/2026 16:16
Partido del Marineda contra el Rochapea en el Palacio de los Deportes de Riazor
Partido del Marineda contra el Rochapea en el Palacio de los Deportes de Riazor
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El Marineda jugará como local en el Palacio de los Deportes de Riazor, que volverá a acoger partidos femeninos después de ser la casa del Liceo y del desaparecido HC Coruña. Una decisión del club porque, a pesar de las dificultades a la hora de poblar las gradas, con más de cuatro mil asientos, la instalación ofrece mayores comodidades en cuanto a vestuarios, almacenes para el material e incluso la posibilidad de hacer allí mismo las sesiones de gimnasio.

El Marineda jugó la temporada pasada en la OK Plata, la de su primer año de vida, en la pista del Agra, aunque ya entrenaba algún día de la semana en el Palacio. El Agra ya no podía ser una opción porque cerrará en los próximos meses para acometer los necesarios trabajos de rehabilitación de las instalaciones. 

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Pasa algo parecido con Elviña, sede del CDM, tanto de OK Plata como de OK Bronce, y del filial liceísta, que no estará disponible los meses de septiembre y octubre mientras arreglan la cubierta. Con esta pista ya hubo muchos problemas el curso pasado porque cada vez que llovía no se podía utilizar porque las goteras dejaban impracticable la superficie de juego.

El Marineda ya jugó en el Palacio algún partido la temporada pasada, como el que le enfrentó al Rochapea en la última jornada que le sirvió como gran final de fiesta. El equipo tiene previsto empezar la pretemporada entre finales de agosto y principios de septiembre y empezará la liga el último fin de semana de octubre en casa contra el Sant Cugat.

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