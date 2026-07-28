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O Noso Deporte | Hockey

María Sanjurjo coge fuerzas en María Pita de cara al Mundial

La jugadora coruñesa, campeona de Europa con el Fraga esta temporada, fue recibida en el Ayuntamiento por la alcaldesa Inés Rey

María Varela
María Varela
28/07/2026 19:20
Inés Rey y María Sanjurjo, en la recepción en el Ayuntamiento
Inés Rey y María Sanjurjo, en la recepción en el Ayuntamiento
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La temporada terminó hace unas semanas y María Sanjurjo descansa en casa hasta que se lo permitan sus próximos compromisos, que serán ya con la selección española, a cuya concentración de cara el Mundial, que se disputa a principios de octubre, tiene que unirse a finales de agosto. La jugadora coruñesa repone fuerzas y, además, recibe el cariño de los suyos. Uno, en forma de homenaje que recibió ayer en el Ayuntamiento, donde la alcaldesa Inés Rey le felicitó por todos sus éxitos.

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Sanjurjo abrió la temporada como campeona de la Supercopa de España con su equipo, el Fraga. Y no fue el único título que levantó, porque con la victoria en la final contra el Benfica su equipo se proclamó campeón de Europa, la segunda en el palmarés de la jugadora coruñesa en el que también figuran una Copa de la Reina (con el Telecable Gijón) además de un Campeonato de Europa y dos Campeonatos del Mundo con la selección española.

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Los World Skate Games son precisamente su próximo objetivo. La exliceísta figura en la prelista del combinado nacional para la cita que se disputará en Asunción (Paraguay) del 3 al 10 de octubre. La coruñesa fue campeona, y con papel protagonista, tanto en Barcelona 2019 como en Novara 2024, por lo que es una fija en los planes del técnico Sergi Macià. 

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