La selección española sub-17, con el coruñés Pedro García, pierde la final del Europeo contra Portugal (3-2)

Selección española sub-17, con Pedro García (segundo jugador por la izquierda) con la medalla de plata FEP

El coruñés Pedro García se proclamó subcampeón de Europa de la categoría sub-17 con la selección española de hockey sobre patines después de perder la final contra Portugal por 3-2 de la cita continental de la categoría que a lo largo de la semana se disputó en la localidad lusa de Braga.

El jugador del Dominicos dio esperanzas al equipo dirigido por Ramón Benito y asistido por el exjugador del Liceo Sergi Miras, que enfilaba el descanso con un 2-0 en contra hasta que el coruñés encontró el camino al gol. El 2-1 cambió el partido para una segunda parte en la que los españoles buscaron sin descanso el empate sin acierto. Ya en el último minuto, sin embargo, llegó el tercero de un Francisco Carvalho que firmó los tres tantos del partido de su selección, y prácticamente sobre la bocina Oriol Castro anotó el definitivo 3-2 sin que a España le diera tiempo ya a soñar con la igualada.

Pedro García, uno de los jugadores más talentosos de la base coruñesa y que la temporada pasada cambió el CDM por el Dominicos, con quien fue de menos a más y terminó asentado en la plantilla de la OK Plata, anotó tres tantos a lo largo del campeonato. El primero fue contra Italia en la fase de grupos con la conversión de una falta directa. También marcó en las semifinales frente a Suiza con un espectacular levanta y pica y el tercero fue en la final.

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Con esta actuación, se quitó la espina del verano pasado, cuando también estaba convocado para el Europeo sub-17 pero una lesión en el tobillo le impidió cumplir con el compromiso internacional. El último jugador coruñés que disputó esta competición fue Hugo Mareque hace dos veranos, que con el brazalete de capitán lideró al combinado español también a la plata.

La selección no pudo firmar el doblete ya que unas horas antes el equipo femenino sí había ganado la final ante el mismo rival, Portugal, por un resultado de 3-0. Francia completó el podio en ambas categorías, en la masculina por delante de Suiza y en la femenina, de Italia.

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La próxima cita internacional serán ya los World Skate Games que se disputarán en el mes de octubre en Asunción (Paraguay). Hugo Mareque se encuentran en la preselección sub-19; María Sanjurjo en la absoluta femenina y César Carballeira y Bruno Saavedra, además del liceísta Blai Roca, en la absoluta masculina. Los cinco tienen que unirse a la concentración a partir de 31 de agosto.