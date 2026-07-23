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O Noso Deporte | Hockey

La selección sub-17 con el coruñés Pedro García pasa a las semifinales del Europeo

Ganó a Andorra por 8-2 y se medirá con Suiza por un puesto en la final

María Varela
María Varela
23/07/2026 20:21
Pedro García (derecha), celebra un gol con sus compañeros de la selección española sub-17
Pedro García (derecha), celebra un gol con sus compañeros de la selección española sub-17
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La selección española sub-17, con el coruñés Pedro García, la perla del hockey gallego, en sus filas, se clasificó para las semifinales del Campeonato de Europa de la categoría que se está disputando en Braga (Portugal) después de ganar a Andorra por 8-2 en cuartos. Este viernes a las 18.30 horas se jugará ante Suiza, que dio la sorpresa al eliminar a Italia, el pase a la final. 

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El jugador del Dominicos no salió de titular pero una vez más disfrutó de muchos minutos sobre la pista. Tampoco marcó. El único gol que suma en la cita continental lo anotó contra Italia en la fase de grupos al convertir una directa. 

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La selección española empató en el primer partido del campeonato contra Portugal (1-1, encajando el gol a un segundo de la bocina) y después ganó a Francia (0-4) e Italia (5-2) para clasificarse para los cuartos de final, donde su víctima fue Andorra con dobletes de Biel Moya, Marc Farré y Aleix Zanon y goles de Eloi Rodríguez y Aleix Gutiérrez. 

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