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O Noso Deporte | Hockey

Los equipos coruñeses ya conocen su camino en la temporada 2026-27

El Liceo debuta en Caldes, el Marineda recibe al Sant Cugat y CDM y Dominicos abrirán la OK Plata con un derbi coruñés

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/07/2026 19:21
Una acción del CDM-Dominicos de esta temporada
Una acción del CDM-Dominicos de esta temporada
Dani Patiño
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Los equipos coruñeses que participan en las categorías nacionales de hockey sobre patines ya conocen su camino en la temporada 2026-27. La Federación Española de Patinaje (FEP) ha llevado a cabo los sorteos de todas las categorías este viernes, dando a conocer los cruces de todas las jornadas.

Toni Pérez e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça

Un Liceo-Barça para abrir boca a la temporada 2026-27

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En la OK Liga masculina, el Liceo empezará la competición en la Torre Roja enfrentándose al Caldes. El equipo catalán, que había descendido a nivel deportivo, ha conseguido finalmente mantenerse en la máxima categoría del hockey nacional tras comprar la plaza del Igualada B. En esa primera jornada también se disputará un Barça-Igualada.

El Marineda debutará en OK Liga femenina ejerciendo como local. En A Coruña recibirá al Sant Cugat el último fin de semana de octubre. El otro recién ascendido, el también gallego HC Raxoi, recibirá en su pista al Voltregà.

El bombazo llegó en la OK Plata, donde habrá un derbi coruñés entre Compañía de María y Dominicos para abrir boca en la primera jornada. El Ordes y el Lubiáns, ambos recién ascendidos desde OK Bronce, jugarán contra Oviedo Roller y La Sagrera, respectivamente.

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