Los equipos coruñeses ya conocen su camino en la temporada 2026-27

Una acción del CDM-Dominicos de esta temporada Dani Patiño

Los equipos coruñeses que participan en las categorías nacionales de hockey sobre patines ya conocen su camino en la temporada 2026-27. La Federación Española de Patinaje (FEP) ha llevado a cabo los sorteos de todas las categorías este viernes, dando a conocer los cruces de todas las jornadas.

Un Liceo-Barça para abrir boca a la temporada 2026-27 Más información

En la OK Liga masculina, el Liceo empezará la competición en la Torre Roja enfrentándose al Caldes. El equipo catalán, que había descendido a nivel deportivo, ha conseguido finalmente mantenerse en la máxima categoría del hockey nacional tras comprar la plaza del Igualada B. En esa primera jornada también se disputará un Barça-Igualada.

El Marineda debutará en OK Liga femenina ejerciendo como local. En A Coruña recibirá al Sant Cugat el último fin de semana de octubre. El otro recién ascendido, el también gallego HC Raxoi, recibirá en su pista al Voltregà.

El bombazo llegó en la OK Plata, donde habrá un derbi coruñés entre Compañía de María y Dominicos para abrir boca en la primera jornada. El Ordes y el Lubiáns, ambos recién ascendidos desde OK Bronce, jugarán contra Oviedo Roller y La Sagrera, respectivamente.