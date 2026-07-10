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O Noso Deporte | Hockey

Dominicos clausura tres semanas de intenso trabajo en el Campus

Jacobo Copa y Bruno Saavedra fueron las estrellas invitadas

María Varela
María Varela
10/07/2026 04:15
Foto de familia del Campus de Dominicos
Foto de familia del Campus de Dominicos
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El patio de Dominicos nunca cierra, ni siquiera en verano. El club de la Ciudad Vieja clausura este viernes tres intensas semanas de trabajo de su Campus de la temporada estival en el que niños y niñas de todos los clubes de la ciudad pudieron seguir aprendiendo y mejorando en el deporte que más les gusta, el hockey sobre patines, con los entrenadores blanquinegros habituales, pero también con invitados como Jacobo Copa o Bruno Saavedra, jugadores del Liceo, que conocen bien la pista de la Catedral, donde juntos convirtieron al equipo coruñés en campeón de España de la categoría juvenil. 

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Divididos en grupos de pequeños, medianos y mayores, los jugadores y porteros, de 4 a 13 años, realizaron trabajo individualizado tanto en la pista como fuera de ella. E incluso hubo tiempo para que jugaran un mini torneo que este viernes vivirá sus apasionantes finales como equipos como las Cebras de la Ciudad Vieja, Panteras de Monte Alto, Tigres de Adormideras, Murciélagos del Ventorrillo, Mofetas de Bens, Águilas de Matogrande, Tiburones del Orzán y Pulpos de Los Rosales. 

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Diversión, compañerismo, convivencia y deporte de la mano en el Campus antes de, ya sí, un merecido descanso tanto para niños como para mayores. Poco tiempo porque en nada empieza ya la pretemporada en la que el Dominicos preparará un nuevo curso para seguir demostrando que tiene una de las mejores canteras de Galicia y España. 

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