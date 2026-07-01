María Sanjurjo también apunta a Paraguay

María Sanjurjo celebra la clasificación del Fraga para la final de la Champions World Skate Europe

La coruñesa María Sanjurjo es una de las doce convocadas por el seleccionador español Sergi Macià para preparar a partir del 31 de agosto los World Skate Games que se disputarán del 3 al 10 de octubre en Asunción (Paraguay).

La actual jugadora del Fraga, con el que este año levantó su segunda Champions, ya fue campeona del mundo con la selección española hace dos años en Novara (Italia), un título que sumó al de Barcelona 2019 y un palmarés como internacional que amplió el año siguiente con su primer Europeo.

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Solo las lesiones han apartado a la coruñesa de las convocatorias nacionales. Y después de una gran temporada con el Fraga, con el que además de la Champions fue campeona de la Supercopa de España y finalista de la OK Liga Iberdrola, vuelve a entrar en los planes del seleccionador.

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La lista está formada por las porteras Anna Ferrer (Fraga), Anna Salvat (Vila-sana) y Carla Batllé (Sant Cugat) y por las jugadoras Marta Piquero y Mariona Colomer (Telecable Gijón); Gemma Solé (Cerdanyola); Aimee Blackman y Sara Roces (Benfica) y Victoria Porta, Aina Florenza y Elsa Salvanyà (Vila-sana).

Sanjurjo une su nombre a los de Hugo Mareque y Pedro García como coruñeses llamados por la selección para las citas internacionales de este verano. El primero, del CDM, entró en la convocatoria previa para los World Skate Games en la categoría sub-19 y el segundo, del Dominicos, en la del Campeonato de Europa sub-17.