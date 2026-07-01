Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte  | Hockey

María Sanjurjo también apunta a Paraguay

La jugadora coruñesa, campeona del mundo hace dos años en Novara, repite en la lista para los World Skate Games que se disputarán del 3 al 10 de octubre en Asunción

María Varela
María Varela
01/07/2026 15:48
María Sanjurjo celebra la clasificación del Fraga para la final de la Champions
María Sanjurjo celebra la clasificación del Fraga para la final de la Champions
World Skate Europe
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La coruñesa María Sanjurjo es una de las doce convocadas por el seleccionador español Sergi Macià para preparar a partir del 31 de agosto los World Skate Games que se disputarán del 3 al 10 de octubre en Asunción (Paraguay). 

La actual jugadora del Fraga, con el que este año levantó su segunda Champions, ya fue campeona del mundo con la selección española hace dos años en Novara (Italia), un título que sumó al de Barcelona 2019 y un palmarés como internacional que amplió el año siguiente con su primer Europeo.

Triplete histórico del hockey coruñés en el Mundial

Más información

Solo las lesiones han apartado a la coruñesa de las convocatorias nacionales. Y después de una gran temporada con el Fraga, con el que además de la Champions fue campeona de la Supercopa de España y finalista de la OK Liga Iberdrola, vuelve a entrar en los planes del seleccionador.

Sergi Macia con Juan Copa y Carlos Figueroa

El 'Somos una' de Sergi Macià

Más información

La lista está formada por las porteras Anna Ferrer (Fraga), Anna Salvat (Vila-sana) y Carla Batllé (Sant Cugat) y por las jugadoras Marta Piquero y Mariona Colomer (Telecable Gijón); Gemma Solé (Cerdanyola); Aimee Blackman y Sara Roces (Benfica) y Victoria Porta, Aina Florenza y Elsa Salvanyà (Vila-sana).

Sanjurjo une su nombre a los de Hugo Mareque y Pedro García como coruñeses llamados por la selección para las citas internacionales de este verano. El primero, del CDM, entró en la convocatoria previa para los World Skate Games en la categoría sub-19 y el segundo, del Dominicos, en la del Campeonato de Europa sub-17.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

María Sanjurjo celebra la clasificación del Fraga para la final de la Champions

María Sanjurjo también apunta a Paraguay
María Varela
Pablo del Río celebra un gol con el Alcoi en la Copa del Rey de la temporada pasada

Dominicos y CDM reclutan talento local
María Varela
Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera

Dominicos anuncia su fichaje 'bomba': Pablo Cancela
María Varela
Hugo Mareque 12 17184692

El coruñés Hugo Mareque entra en la prelista de la selección sub-19 para los World Skate Games
María Varela