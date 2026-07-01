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O Noso Deporte | Hockey

Dominicos y CDM reclutan talento local

Pablo Cancela, fichaje estelar en la Ciudad Vieja y Pablo del Río y Álex Roca vuelven a casa con los de Riazor

María Varela
María Varela
01/07/2026 12:22
Pablo del Río celebra un gol con el Alcoi en la Copa del Rey de la temporada pasada
Pablo del Río celebra un gol con el Alcoi en la Copa del Rey de la temporada pasada
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El hockey coruñés exporta talento, con jugadores de la ciudad repartidos no solo por España, sino en las diferentes ligas de Europa como Francia, Italia y Portugal. Algunos se fueron buscando las oportunidades que les faltaban aquí. Pero cada vez hay más ofertas para volver a casa, donde el año que viene habrá hasta cuatro equipos en la OK Plata masculina: siguen Dominicos y CDM y suben Ordes y Escola Lubiáns. Los dos primeros ya empiezan a mover ficha y sus fichajes tienen un denominador común, la exaltación de lo local. Así, al equipo de la Ciudad Vieja llegará Pablo Cancela (A Coruña, 1988), tantos años entre Italia y Portugal y que ya emprendió el camino de regreso hace tres pasando por Liceo y CDM; mientras que Pablo del Río (A Coruña, 2000) y Álex Roca (A Coruña, 1997) se enrolan de nuevo con los de Riazor, con los que ya jugaron en distintas épocas.

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Dominicos fue durante la primera parte de la temporada que acaba de terminar una de las revelaciones de la OK Plata, porque pasó de haber luchado hasta el final por la permanencia el año anterior a tener cerca los puestos de ascenso. Se desinfló en la segunda vuelta, pero mantuvo con solvencia la categoría. Ahora, da continuidad a la plantilla para su nuevo proyecto, con las renovaciones anunciadas del entrenador Pablo Togores y los jugadores Miguel López, Tomás Villares, Carlos Alonso, Adrián Candamio, Francesc Asnar, Gabriel Villares, Pedro García y Gonzalo Varela, además del portero cantero Curro García que sube al primer equipo para sustituir al retirado Neto. Pablo Cancela era la pieza que faltaba para completar el puzle. Prácticamente todos coruñeses salvo un asturiano y un catalán.

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Más ajetreado está siendo el verano para el CDM. Ya lo fue la temporada. Empezó con problemas, con bajas de última hora. Y continuó con problemas, con lesiones que siguieron complicando las cosas. Hubo momentos en los que entre Alejandro Canosa, entrenador del equipo de OK Plata, y Álvaro Rodríguez, al frente del OK Bronce, tenían casi que hacer reparto de cromos para intentar completar convocatorias sin caer, además, en problemas de alineaciones indebidas. Pero al final todo terminó bien, aún con la inesperada salida de Pablo Cancela, porque ambos mantuvieron sus respectivas categorías.

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La plantilla de OK Plata sufrirá importantes bajas, como la de Hugo Mareque y el chileno Vicente Soto, además de Álex Fuentes, que no tuvo demasiada suerte con las lesiones. Pero también aparecen refuerzos, dos de la mano de dos ilustres exalumnos. Uno Pablo del Río, que llega procedente del Rivas y tras pasar entre otros por Alcoi, con el que disputó Copa del Rey y ganó un título europeo, y Reus. Y otro Álex Roca, que forma parte de una de las mejores generaciones salidas del colegio y con experiencia en Alcobendas, Francia e Italia, donde jugó los últimos años en las filas del Scandiano. De allí también llegan Mirko Tognacca y el portero Mattia Giovanni Taiti. El santiagués Álvaro Barral es el quinto fichaje. 

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