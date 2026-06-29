El coruñés Hugo Mareque entra en la prelista de la selección sub-19 para los World Skate Games

Hugo Mareque Carlota Blanco

El coruñés Hugo Mareque está entre los trece preseleccionados del combinado nacional sub-19 para los World Skate Games que se disputarán en Asunción (Paraguay) del 3 al 10 de octubre. El jugador de Compañía de María, que la próxima temporada entrará a formar parte de la disciplina del Barça, con el que jugará en el filial, ve premiada su gran temporada en las filas del equipo de OK Plata y en el Campeonato de España júnior, en el que se colgó la medalla de bronce junto a sus compañeros.

Los seleccionados tendrán que ponerse a las órdenes de la dirección técnica a partir del 28 de agosto en Sant Sadurní d'Anoia. Dos jugadores y un portero se quedarán fuera de la lista final. La convocatoria está formada por los guardametas Martí Pallejà (Reus), Biel Uberni (Calafell) y Roger Haro (Tordera) y los jugadores de pista Joel Milà y Roger Rodríguez (Reus); Nico Sama, Marc Orús y Oriol Castro (Barça); Pol Anglada (Voltregà); Ishak Bouda (Calafell); Genís Costa (Manlleu) y Pau Porta (Vila-seca).

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Mareque ya fue capitán de la selección española en categoría sub-17 conquistando la medalla de plata en el Europeo. Los últimos coruñeses en vestir la camiseta de la selección sub-19 han sido Jacobo Copa, campeón del mundo hace dos años en Novara (Italia), y Bruno Saavedra, bronce hace cuatro en San Juan (Argentina).

Pedro García, en un partido con el Dominicos de esta temporada Germán Barreiros

Pedro García, con la sub-17

Mareque es el segundo nombre coruñés que sale en las listas para las citas internacionales de este verano. La semana pasada el primero fue el de Pedro García, del Dominicos, que fue llamado por Ramón Benito para disputar el Campeonato de Europa con la selección española sub-17. El año pasado García también entró en la lista para la cita continental, pero una lesión de tobillo le impidió estar en la cita. Este no se perderá la competición que tendrá lugar en Braga (Portugal) del 20 al 26 de julio.

El jugador, formado en Compañía, dio el salto este curso al Dominicos, con el que ha ido de menos a más hasta asentarse en la plantilla del primer equipo de la OK Plata. Destacó también en el Campeonato de España júnior, en el que su equipo se quedó a las puertas del bronce al perder en los penaltis contra el Mieres la lucha por el tercer escalón del podio.

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Presumiblemente, ni Mareque ni García serán los últimos coruñeses en ser llamados por la selección, que en categoría absoluta afronta el gran reto de revalidar el triple oro (masculino, femenino y sub-19) que conquistó hace dos años en Novara, donde estuvieron presentes César Carballeira, Ignacio Alabart, María Sanjurjo y Jacobo Copa. Desde entonces, Alabart se cayó de las convocatorias (el primer año por voluntad propia), pero Carballeira y Sanjurjo se mantienen como unos fijo inamovibles.