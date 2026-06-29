Dominicos anuncia su fichaje 'bomba': Pablo Cancela

Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera Javier Alborés

Pablo Cancela vuelve al Dominicos. El jugador coruñés, que inició su formación en Santa María del Mar y la completó en la Ciudad Vieja antes de saltar a la base del Liceo, es el fichaje estrella del club blanquinegro para la próxima temporada en la OK Plata.

El delantero, de 38 años, empezó el curso 2025-26 en las filas del CDM, el otro equipo coruñés de la categoría, pero causó baja a mitad de temporada por incompatibilidad de horarios. A pesar de haber jugado solo 13 partidos, fue el sexto máximo goleador del grupo norte con 17 tantos, una media de 1,31 por encuentro que solo fue superada por la del pichichi Oriol Llenas, del Mataró, que anotó 32 en 22 (1,45 de media). En esa lista también figuran los coruñeses Gonzalo Varela (Dominicos), cuarto con 20, e Ignacio Buruaga (CDM) con 19.

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Dominicos fue durante la primera parte de la temporada una de las revelaciones de la OK Plata, que el año que viene contará con cuatro equipos de la provincia (Dominicos, CDM, Ordes y Escola Lubiáns), porque pasó de haber luchado hasta el final por la permanencia el año anterior a tener cerca los puestos de ascenso. Se desinfló en la segunda vuelta, pero mantuvo con solvencia la categoría.

Ahora, da continuidad a la plantilla para su nuevo proyecto, con las renovaciones anunciadas del entrenador Pablo Togores y los jugadores Miguel López, Tomás Villares, Carlos Alonso, Adrián Candamio, Francesc Asnar, Gabriel Villares, Pedro García y Gonzalo Varela, además del portero cantero Curro García que sube al primer equipo para sustituir al retirado Neto. Pablo Cancela, con una calidad contrastada, era la pieza que faltaba para completar el puzle.

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Cancela, por su parte, continúa con una carrera que le ha llevado por multitud de destinos. De Santa María del Mar, Dominicos y Liceo dio el salto al Vigo Stick, pasó por el Cerceda y el Alcoi y desde ahí se fue a Italia, donde vivió sus mejores años en el Forte dei Marmi, campeón de Liga y llamado por la selección española.

Después se mudó a Portugal para jugar en el Oliveirense tres años tras los que volvió a Italia, con paso por Follonica y Bassano. Hace tres que regresó a casa, a un Liceo en el que estuvo dos temporadas, si bien la última una lesión de rodilla, que le obligó a pasar por quirófano, le apartó de las pistas casi todo el curso. El pasado dio un paso atrás para enrolarse en Compañía, una aventura que no terminó. Ahora empieza una nueva en Dominicos, otra de sus muchas casas.