Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

Dominicos anuncia su fichaje 'bomba': Pablo Cancela

El delantero coruñés, de 38 años, dejó el CDM mediada la temporada pasada cuando era uno de los máximos goleadores de la OK Plata

María Varela
María Varela
29/06/2026 20:43
Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera
Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Pablo Cancela vuelve al Dominicos. El jugador coruñés, que inició su formación en Santa María del Mar y la completó en la Ciudad Vieja antes de saltar a la base del Liceo, es el fichaje estrella del club blanquinegro para la próxima temporada en la OK Plata.

El delantero, de 38 años, empezó el curso 2025-26 en las filas del CDM, el otro equipo coruñés de la categoría, pero causó baja a mitad de temporada por incompatibilidad de horarios. A pesar de haber jugado solo 13 partidos, fue el sexto máximo goleador del grupo norte con 17 tantos, una media de 1,31 por encuentro que solo fue superada por la del pichichi Oriol Llenas, del Mataró, que anotó 32 en 22 (1,45 de media). En esa lista también figuran los coruñeses Gonzalo Varela (Dominicos), cuarto con 20, e Ignacio Buruaga (CDM) con 19.

Pablo Cancela y Adrián Candamio, dos de los máximos goleadores de la OK Plata

El sello coruñés del gol con Pablo Cancela, Alba Garrote y Álex Pérez

Más información

Dominicos fue durante la primera parte de la temporada una de las revelaciones de la OK Plata, que el año que viene contará con cuatro equipos de la provincia (Dominicos, CDM, Ordes y Escola Lubiáns), porque pasó de haber luchado hasta el final por la permanencia el año anterior a tener cerca los puestos de ascenso. Se desinfló en la segunda vuelta, pero mantuvo con solvencia la categoría. 

Ahora, da continuidad a la plantilla para su nuevo proyecto, con las renovaciones anunciadas del entrenador Pablo Togores y los jugadores Miguel López, Tomás Villares, Carlos Alonso, Adrián Candamio, Francesc Asnar, Gabriel Villares, Pedro García y Gonzalo Varela, además del portero cantero Curro García que sube al primer equipo para sustituir al retirado Neto. Pablo Cancela, con una calidad contrastada, era la pieza que faltaba para completar el puzle.

Hugo Mareque 12 17184692

El coruñés Hugo Mareque entra en la prelista de la selección sub-19 para los World Skate Games

Más información

Cancela, por su parte, continúa con una carrera que le ha llevado por multitud de destinos. De Santa María del Mar, Dominicos y Liceo dio el salto al Vigo Stick, pasó por el Cerceda y el Alcoi y desde ahí se fue a Italia, donde vivió sus mejores años en el Forte dei Marmi, campeón de Liga y llamado por la selección española. 

Después se mudó a Portugal para jugar en el Oliveirense tres años tras los que volvió a Italia, con paso por Follonica y Bassano. Hace tres que regresó a casa, a un Liceo en el que estuvo dos temporadas, si bien la última una lesión de rodilla, que le obligó a pasar por quirófano, le apartó de las pistas casi todo el curso. El pasado dio un paso atrás para enrolarse en Compañía, una aventura que no terminó. Ahora empieza una nueva en Dominicos, otra de sus muchas casas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera

Dominicos anuncia su fichaje 'bomba': Pablo Cancela
María Varela
Hugo Mareque 12 17184692

El coruñés Hugo Mareque entra en la prelista de la selección sub-19 para los World Skate Games
María Varela
La selección gallega masculina de hockey sobre patines, antes de la final contra Cataluña

Plata en masculino y bronce en femenino para Galicia en el Campeonato de España de selecciones autonómicas
María Varela
Partido entre Galicia y Cataluña del Campeonato de España de selecciones autonómicas en categoría femenina disputado en el pabellón de Monte Alto

La selección gallega luchará por el oro nacional en A Rabadeira
María Varela