Plata en masculino y bronce en femenino para Galicia en el Campeonato de España de selecciones autonómicas

La selección gallega masculina de hockey sobre patines, antes de la final contra Cataluña Quintana

Doble podio para Galicia en el Campeonato de España de selecciones autonómicas (en categoría única, la infantil) que se disputó de jueves a domingo entre A Rabadeira (Oleiros), que acogió la competición masculina, y el pabellón de Monte Alto (A Coruña), escenario de la femenina.

En el caso de la masculina, la selección gallega se tuvo que conformar con la medalla de plata después de perder la final por 1-5 contra Cataluña. El combinado llegó hasta la lucha por el título después de un camino inmaculado en el que sumó cinco victorias, un pleno de cuatro en la fase preliminar y en semifinales contra Asturias.

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Se esperaba una final igualada, pero dos goles nada más empezar, el primero a los nueve segundos de encuentro, le pusieron cuesta arriba la faena a los de Pablo Arias, que recortaron hacia el final del primer tiempo por medio de Lucas Trillo, pero volvieron a encajar otros dos tantos antes del descanso y uno más en el segundo tiempo para el 1-5 final.

El equipo gallego estuvo compuesto por jugadores coruñeses: Guillermo García, Teo Mareque, Mateo Bologna, Lucas Trillo, Julen Couto y Mauro Gómez del Compañía de María (que en el Nacional de clubes quedó subcampeón infantil); Martín Brión, Bruno Cruzado y Nicolás Payero del Oleiros y Eduardo Sanjurjo del Dominicos. Cataluña encabezó el podio por delante de Galicia y de Madrid, que ganó a Asturias en el partido por el tercer y cuarto puesto (6-2).

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También la selección femenina gallega pudo con Asturias en la final de consolación para colgarse el bronce. Después de ser eliminada por Madrid en semifinales, las de Ainhoa García superaron claramente a su rival por 5-1, goles de Vera Gómez, Carlota García, Malena Gómez, Vera Rodríguez y Ariadna Gómez.

La plantilla estuvo formada por jugadoras coruñesas y santiaguesas: Antía Sanjurjo y Carmen Almoyna (Dominicos); Vera Gómez y Carlota García (Liceo) y Luján Mella, Malena Gómez, Gemma Ramos y Ariadna Gómez (Berenguela) y Vera Rodríguez e Irene Quintáns (Raxoi). Cataluña también se colgó el oro al vencer a Madrid en la final por 0-7.