La selección gallega luchará por el oro nacional en A Rabadeira
Cataluña será su rival en la gran final masculina mientras que el combinado femenino se enfrentará a Asturias por el bronce en Monte Alto
Galicia se clasificó para la gran final del Campeonato de España de selecciones autonómicas que se está disputando en el pabellón de A Rabadeira (Oleiros) en categoría masculina mientras luchará por el bronce en la femenina en el pabellón de Monte Alto. Cataluña y Asturias serán hoy sus rivales a las 13.30 y a las 09.00 horas respectivamente.
El combinado autonómico dirigido por Pablo Arias confirmó a lo largo del fin de semana su favoritismo ganando todos sus partidos. En la primera fase despachó a Cantabria (0-10), a Euskadi (0-5), a Navarra (0-10) y a Madrid (4-2). En semifinales, se impuso a Asturias (4-1) y eso le cita con Cataluña en la gran final con la que hoy se pondrá la guinda a cuatro jornadas de competición.
El equipo está compuesto por jugadores coruñeses: Guillermo García, Teo Mareque, Mateo Bologna, Lucas Trillo, Julen Couto y Mauro Gómez del Compañía de María (que en el Nacional de club quedó subcampeón infantil); Martín Brión, Bruno Cruzado y Nicolás Payero del Oleiros y Eduardo Sanjurjo del Dominicos.
La selección femenina, con Ainhoa García al frente, también dejó una buena imagen. En la primera fase doblegó a Cantabria (0-3), a Valencia (4-1) y a Navarra (0-6), pero perdió contra Cataluña por un escueto 0-2. Esa derrota no le apartó de las semifinales, pero sí le dio un peor cruce frente a una potente selección de Madrid contra la que perdió 3-0 (aunque los dos últimos goles los recibió en el último minuto cuando iba a por el empate). Hoy tendrá que buscar su premio ante Asturias, que perdió contra Cataluña por 0-10.
La plantilla está formada por jugadoras coruñesas y santiaguesas: Antía Sanjurjo y Carmen Almoyna (Dominicos); Vera Gómez y Carlota García (Liceo) y Luján Mella, Malena Gómez, Gemma Ramos y Ariadna Gómez (Berenguela) y Vera Rodríguez e Irene Quintáns (Raxoi).