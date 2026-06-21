La selección gallega luchará por el oro nacional en A Rabadeira

Partido entre Galicia y Cataluña del Campeonato de España de selecciones autonómicas en categoría femenina disputado en el pabellón de Monte Alto Germán Barreiros

Galicia se clasificó para la gran final del Campeonato de España de selecciones autonómicas que se está disputando en el pabellón de A Rabadeira (Oleiros) en categoría masculina mientras luchará por el bronce en la femenina en el pabellón de Monte Alto. Cataluña y Asturias serán hoy sus rivales a las 13.30 y a las 09.00 horas respectivamente.

El combinado autonómico dirigido por Pablo Arias confirmó a lo largo del fin de semana su favoritismo ganando todos sus partidos. En la primera fase despachó a Cantabria (0-10), a Euskadi (0-5), a Navarra (0-10) y a Madrid (4-2). En semifinales, se impuso a Asturias (4-1) y eso le cita con Cataluña en la gran final con la que hoy se pondrá la guinda a cuatro jornadas de competición.

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El equipo está compuesto por jugadores coruñeses: Guillermo García, Teo Mareque, Mateo Bologna, Lucas Trillo, Julen Couto y Mauro Gómez del Compañía de María (que en el Nacional de club quedó subcampeón infantil); Martín Brión, Bruno Cruzado y Nicolás Payero del Oleiros y Eduardo Sanjurjo del Dominicos.

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La selección femenina, con Ainhoa García al frente, también dejó una buena imagen. En la primera fase doblegó a Cantabria (0-3), a Valencia (4-1) y a Navarra (0-6), pero perdió contra Cataluña por un escueto 0-2. Esa derrota no le apartó de las semifinales, pero sí le dio un peor cruce frente a una potente selección de Madrid contra la que perdió 3-0 (aunque los dos últimos goles los recibió en el último minuto cuando iba a por el empate). Hoy tendrá que buscar su premio ante Asturias, que perdió contra Cataluña por 0-10.

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La plantilla está formada por jugadoras coruñesas y santiaguesas: Antía Sanjurjo y Carmen Almoyna (Dominicos); Vera Gómez y Carlota García (Liceo) y Luján Mella, Malena Gómez, Gemma Ramos y Ariadna Gómez (Berenguela) y Vera Rodríguez e Irene Quintáns (Raxoi).