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O Noso Deporte | Hockey

El fin de fiesta del Marineda será en el Palacio de los Deportes de Riazor

El equipo despide la temporada del triplete (Copa Princesa, ascenso a OK Liga y Liga OK Plata), el sábado ante el Rochapea

María Varela
María Varela
04/06/2026 18:59
Las jugadoras del Marineda celebran un gol
Las jugadoras del Marineda celebran un gol
Dani Patiño
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El Marineda pone el broche a su primera y exitosa temporada en la que se proclamó campeón de la Copa Princesa y de la OK Plata femenina y consiguió el ascenso a la OK Liga Iberdrola. Y lo hará en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde este sábado a las 19.00 horas recibe al Rochapea en la última jornada de la liga.

El equipo dirigido por Nelson Obelleira cambia su escenario habitual, el pabellón del Agra, por uno más grande e histórico en el mundo del hockey sobre patines, un Palacio de los Deportes de Riazor en el que entrenan por la semana, por lo que no les será ajeno (y las que pasaron tanto por el Liceo como por el HC Coruña ya estaban acostumbradas a jugar allí).

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En el partido ninguno de los equipos se juega nada. Las coruñesas son primeras con 69 puntos, tres de ventaja sobre al Raxoi, también ascendido, y pase lo que pase ya no cambiará la posición. Pero sí están ante la posibilidad de cerrar la competición invictas, ya que en 25 jornadas han ganado 22 partidos, empatado tres y todavía no conocen la derrota.

A Alba Garrote tampoco se le escapará el título individual de pichichi porque con 48 goles lidera la lista y la siguiente es su compañera Efe Muñoz, con 34. La asturiana ha marcado en todas las jornadas de competición y solo le falta la última para firmar una temporada perfecta.

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El Rochapea, por su parte, ocupa la séptima posición, y ya hace semanas que firmó el objetivo de la permanencia. Tiene 37 puntos y por detrás el Gatika, con 31, ya no puede darle alcance. Solo podría subir un puesto, al sexto del Raspeig (40) en el caso de ganar y derrota de las valencianas.

Fin de fiesta para un club que en diez meses ha pasado de nacer desde prácticamente cero (tenía a cuatro jugadoras que se habían marchado del HC Coruña), teniendo que sacar todo adelante contarreloj, a llegar a la línea de meta: volver a la élite.

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