Plata infantil y bronce júnior para Compañía de María en el Campeonato de España

El equipo infantil de Compañía de María que se proclamó subcampeón de España Cedida

Botín doble para el Compañía de María en los Campeonatos de España que se disputaron el pasado fin de semana y que confirmaron a la cantera del club coruñés entre las mejores a nivel nacional con una plata en categoría infantil y un bronce en la júnior. Oleiros y Ordes, por su parte, tuvieron que conformarse con las cuartas posiciones, a las puertas del podio.

Los infantiles, que jugaron en casa, ya que el campeonato se disputó en el pabellón de Monte Alto, se quedaron con la miel en los labios. Porque el gol de la victoria del Riudebitlles llegó literalmente sobre la bocina. Los coruñeses, que habían eliminado al Voltregà en semifinales, consiguieron frenar la arrolladora ofensiva de los catalanes, autores de 30 goles en los cuatro partidos previos, que no obstante se adelantaron en el marcador en la primera parte.

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Pero no llegaron más, con la fuerza de la grada los locales siguieron apretando y a ocho minutos para el final llegó el empate. Cuando todo parecía indicar que el partido se iría a la prórroga, llegó el 2-1 en el que la bola entró en la portería justo cuando sonaba la bocina. Desenlace cruel y no era la primera vez que el Compañía perdía una final nacional en circunstancias similares. Hace unos años, también como local y en el Palacio de los Deportes de Riazor, había forzado la prórroga contra el Barça y encajó en el primer segundo de esta.

El equipo júnior de Compañía de María que se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España Cedida

El curso pasado el equipo coruñés se colgó tres platas: infantil, juvenil y júnior. Este son una plata infantil y el bronce de los júniors en Vila-seca. Después de perder en semifinales contra el Reus y de que el Ordes hiciera lo mismo en la suya frente al Caldes, hubo duelo gallego por el último puesto en el podio. Los goles de Kiko García y Hugo Mareque, este a falta de seis segundos cuando Compañía jugaba un tres para cinco en contra, le dieron la victoria a los del CDM por 0-2 y con ella, la medalla de bronce, dejando al Ordes en la cuarta plaza.

Fue la misma posición que ocupó el Oleiros en categoría infantil tras ceder en semifinales contra el Ruidebitlles y en el duelo por el bronce frente al Voltregà. Pero marcó un nuevo hito de un club que celebra sus diez años de vida con el primer equipo en la OK Bronce, los juveniles con el primer título gallego y con sus primeras semifinales en un Campeonato de España en la que era su segunda participación.

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El balance para los equipos coruñeses es de una plata y dos bronces, pues a las medallas de Compañía de María hay que sumar el bronce del Liceo alevín femenino, además de los cuartos puestos del Liceo alevín masculino, el Dominicos juvenil y la quinta del Dominicos alevín. La temporada para la base finalizará dentro de dos semanas y con A Coruña y Oleiros como escenario, ya que acogerán el Campeonato de España de selecciones autonómicas tanto en categoría masculina como femenina.