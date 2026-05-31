Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

El Compañía de María luchará por el oro nacional infantil en Monte Alto

El Oleiros peleará por el bronce, lo mismo que Compañía y Ordes en júnior, que se enfrentan entre ellos

María Varela
María Varela
31/05/2026 05:00
El equipo infantil de Compañía de María
El equipo infantil de Compañía de María
FGP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Compañía de María lo ha vuelto a hacer. El equipo coruñés se clasificó ayer para la final del Campeonato de España infantil que se está disputando en Monte Alto, donde hoy luchará por el oro frente al Riudebitlles a partir de las 13.30 horas. Antes, el otro equipo coruñés, el Oleiros, se enfrentará al Voltregà por la medalla de bronce (12.00 horas). A miles de kilómetros, en Vila-seca, también habrá un medallista gallego en el Campeonato de España júnior con el duelo entre el Compañía de María y el Ordes por la tercera posición (12.00 horas). 

José Ares, junto a su cuatro latas

José Ares, más fiable que un cuatro latas

Más información

Los cuatro equipos, de hecho, se habían clasificado para semifinales, pero solo el Compañía pudo ganar en ellas al imponerse por un ajustado 0-1 y con un final de infarto al Voltregà. Antes, el Oleiros, marcando un nuevo hito en su historia, había plantado cara al Riudebitlles, pero terminó pagando el esfuerzo al final (6-2). 

La plantilla del Ordes celebra el ascenso

El Ordes asciende a la OK Plata

Más información

Los catalanes también fueron verdugos de los júnior. El Ordes cedió por 4-1 contra el Caldes y el Compañía de María, que llegó con empate a cero al descanso y con todas sus ilusiones intactas, claudicó en la segunda parte contra el Reus por 5-0, lo que citó a ambos para luchar por el bronce. Después del bronce del Liceo en la categoría alevín femenina, A Coruña sumará mínimo dos medallas más a nivel nacional. El Compañía había hecho historia la temporada pasada con tres subcampeonatos en infantil, juvenil y júnior.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El equipo infantil de Compañía de María

El Compañía de María luchará por el oro nacional infantil en Monte Alto
María Varela
El Marineda, después del partido en Vigo y proclamarse campeón de la OK Plata

El Marineda completa el triplete: Copa, ascenso y Liga
María Varela
Celebración del ascenso del Marineda

El triplete al que aspira el Marineda en Vigo
María Varela
Presentación del Campeonato de España infantil en el Ayuntamiento

Monte Alto, escenario de viernes a domingo del Campeonato de España infantil
María Varela