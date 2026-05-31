El Compañía de María luchará por el oro nacional infantil en Monte Alto

El equipo infantil de Compañía de María FGP

El Compañía de María lo ha vuelto a hacer. El equipo coruñés se clasificó ayer para la final del Campeonato de España infantil que se está disputando en Monte Alto, donde hoy luchará por el oro frente al Riudebitlles a partir de las 13.30 horas. Antes, el otro equipo coruñés, el Oleiros, se enfrentará al Voltregà por la medalla de bronce (12.00 horas). A miles de kilómetros, en Vila-seca, también habrá un medallista gallego en el Campeonato de España júnior con el duelo entre el Compañía de María y el Ordes por la tercera posición (12.00 horas).

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Los cuatro equipos, de hecho, se habían clasificado para semifinales, pero solo el Compañía pudo ganar en ellas al imponerse por un ajustado 0-1 y con un final de infarto al Voltregà. Antes, el Oleiros, marcando un nuevo hito en su historia, había plantado cara al Riudebitlles, pero terminó pagando el esfuerzo al final (6-2).

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Los catalanes también fueron verdugos de los júnior. El Ordes cedió por 4-1 contra el Caldes y el Compañía de María, que llegó con empate a cero al descanso y con todas sus ilusiones intactas, claudicó en la segunda parte contra el Reus por 5-0, lo que citó a ambos para luchar por el bronce. Después del bronce del Liceo en la categoría alevín femenina, A Coruña sumará mínimo dos medallas más a nivel nacional. El Compañía había hecho historia la temporada pasada con tres subcampeonatos en infantil, juvenil y júnior.