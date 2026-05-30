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O Noso Deporte | Hockey

El Marineda completa el triplete: Copa, ascenso y Liga

El equipo coruñés se proclama campeón de la OK Plata tras ganar por 0-13 al Traviesas y confirma su dominio de la categoría

María Varela
María Varela
30/05/2026 22:37
El Marineda, después del partido en Vigo y proclamarse campeón de la OK Plata
El Marineda, después del partido en Vigo y proclamarse campeón de la OK Plata
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El Marineda confirmó ayer lo que llevaba toda la temporada demostrando: que es el mejor equipo de la OK Plata femenina. Las coruñesas golearon por 0-13 al Traviesas en la antepenúltima jornada para proclamarse campeonas de la categoría. Copa Princesa, ascenso y ahora, Liga. Un triplete al que todavía le quedará un último baile la próxima semana en casa contra el Rochapea. Le queda el aliciente de despedir sin perder un curso que cuando retome a la vuelta del verano será ya en la OK Liga Iberdrola, lo mismo que el Raxoi, que logró ayer la segunda plaza de ascenso devolviendo al hockey gallego a la élite.

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Después de dos semanas sin competir, las de Nelson Obelleiro no dieron pie a las especulaciones. Salieron con todo y a los dos minutos ya marcó Efe Muñoz, que repitió poco después. A los diez, los goles se habían multiplicado por dos con las aportaciones de Celia Pinacho y Alejandra Martín desde el punto de penalti. Y al descanso, otros dos, doblete de Alba Garrote, que acudió a su cita y ya solo le queda una para completar la temporada perfecta, marcando en todas las jornadas (para 48 tantos en total). A la vuelta de vestuarios siguieron lloviendo los goles, con Mar Franci, dos de Muñoz, dos de Pinacho, el tanto de la que faltaba, Cony Urbina, y el cierre, el decimotercero, de Martín.

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Los números del Marineda lo dicen todo: 69 puntos de 75 posibles, 163 goles a favor y 24 en contra. Y todo en su primer año de existencia. El nivel y la exigencia subirán el año que viene. Pero de momento puede seguir celebrando. 

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