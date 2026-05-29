Monte Alto, escenario de viernes a domingo del Campeonato de España infantil 

Presentación del Campeonato de España infantil en el Ayuntamiento Dani Patiño

El pabellón de Monte Alto será el escenario desde este viernes al domingo del Campeonato de España infantil de hockey sobre patines en el que el Compañía de María ejercerá como anfitrión y también competirá en casa el Oleiros. Después del bronce del Liceo en la categoría alevín femenina y las cuartas posiciones del Liceo en alevín masculino y del Dominicos en juvenil masculino, la temporada nacional de base se completa en Vila-seca con el Campeonato de España júnior, donde tomarán parte el Compañía y el Ordes.

Infantil masculino

El equipo infantil de Compañía de María FGP

Compañía de María es uno de los favoritos al título. Con una generación que ya sabe lo que es subirse al podio en un Campeonato de España, los coruñeses dominaron la Liga Gallega con mano de hierro. De hecho, todavía no han perdido ni un partido ni entre la liga regular, la Final a Cuatro y el sector de clasificación. De todo fueron campeones.

En el Nacional se medirán al Alcañiz (viernes, 10.30 horas); al Virgen de Europa (viernes, 17.30 horas) y al Riudebitlles (sábado, 09.00 horas). El equipo de Hugo García está formado por Mateo Bologna, Julen Couto, Rodrigo García, Ander García, Guillermo García, Santiago García-Ramos, Mauro Gómez, Víctor Gómez, Teo Mareque, MIguel Soto y Lucas Trillo.

El equipo infantil del Oleiros FGP

En el otro grupo está el Oleiros, que después de colgarse el bronce en la Final a Cuatro gallega dio la sorpresa en el sector siendo segundo y clasificándose para el Nacional. Abrirán la competición contra el Voltregà (viernes, 12.00 horas), seguirán contra el Alameda de Osuna (viernes, 20.30 horas) y cerrarán la primera fase frente al Santutxu (sábado, 12.00 horas).

Con Martín Payero en el banquillo, el equipo lo forman Iago Bejerano, Martín Brión, Leo Cancelo, Bruno Cruzado, Nicolás Payero, Xabier Pol, Mario Portela, Pablo Ramos y Martín Soler.

Júnior masculino

El equipo júnior de Compañía de María FGP

La júnior fue una de las más igualadas. La liga regular la ganó el Compañía de María, la Final a Cuatro el Liceo y el billete para el Nacional en el sector fue para Compañía y el Ordes, que se impuso en las semifinales en los penaltis a los verdiblancos y también se quedó fuera un Oleiros que había sido segundo en la F4. Ambos tienen ahora cita en Vila-seca junto a otros seis equipos en una categoría en la que el nivel ya empieza a ser altísimo. El año pasado, en A Coruña, el Barça ganó con jugadores que ya están jugando la OK Liga como Quim Gabarró, que este viernes vuelve a la ciudad para jugar con el Calafell las semifinales del playoff contra el Liceo.

El Compañía de Álvaro Rodríguez tendrá que enfrentarse en la fase de grupos al Rochapea (viernes, 10.30 horas), al Alcobendas (viernes, 17.30 horas, con duelo contras sus ex Javi Jurado y Dani Garea) y al Caldes (sábado, 09.00 horas).

El técnico, que también dirige al filial en la OK Bronce, contará con Bruno Bologna, Mateo Brandariz, Martín Castaño, Adrián Diéguez, Danny Fuentes, Kiko García, Hugo Mareque, Lucas Míguez, Samuel Pose, Aron Torrado, Pedro Vazquez y Diego Veiga.

El equipo júnior del Ordes FGP

El Ordes, dirigido por José Ramón López, está de enhorabuena después de que su equipo ascendiese a la OK Plata y obtuviese el título de la OK Bronce, quiere mantener esta racha. Le tocara abrir fuego contra el Reus (viernes, 12.00 horas) y después se medirá a Alhambra (viernes, 20.30 horas) y a Mundaiz (sábado, 12.00 horas).

El equipo está formado por Daniel Botana, Sergio Castro, Martín Faraldo, Iago Faraldo, Martín Francos, Anxo Franqueira, Nicolás López, Iván Recouso, Antón Veiras, Rubén Verea e Iván Verea.