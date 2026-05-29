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O Noso Deporte | Hockey

El triplete al que aspira el Marineda en Vigo

Necesita un punto en las dos jornadas que quedan, empezando este sábado contra el Traviesas, para proclamarse campeón de la OK Plata y sumar el título al de la Copa Princesa y al ascenso a la OK Liga

María Varela
María Varela
29/05/2026 19:40
Celebración del ascenso del Marineda
Celebración del ascenso del Marineda
Germán Barreiros
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Al Marineda ya solo le falta ponerla la guinda a la temporada. Después de proclamarse campeón de la Copa Princesa y de conseguir el ascenso a la OK Liga Iberdrola, lo único que le falta al equipo coruñés es proclamarse campeón de la OK Plata femenina, lo que buscará esta tarde en Vigo contra el Traviesas (Pabellón Pablo Beiro, 20.00 horas). 

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La competición se tomó dos semanas de vacaciones antes de afrontar las dos últimas jornadas. Por lo que lo más difícil será retomar el ritmo. El conjunto dirigido por Nelson Obelleiro lleva sin jugar desde que logró frente al Raspeig el gran objetivo de la temporada, que era el ascenso en el que hoy se le podría unir el Raxoi, que solo tiene que puntuar en Gatika. 

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Pero no les faltan alicientes a las jugadoras coruñesas. Primero, el hecho de ser campeonas de Liga y seguir ampliando el palmarés de un club que apenas tiene diez meses de vida. Solo necesitan un punto en las dos jornadas que quedan para asegurar el título. Otro también es mantenerse invictas, ya que no han perdido ningún partido (y empatado solo tres) en lo que va de curso. Y por último, el reto individual de Alba Garrote, que ha marcado en todas las jornadas y solo le quedan dos para firmar una temporada perfecta

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