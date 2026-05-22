Liceo y Dominicos lideran el primer asalto de la temporada a los Campeonatos de España

Equipo alevín femenino del Liceo Dani Patiño

Empiezan los Campeonatos de España de categorías base de hockey sobre patines y el Liceo en categoría alevín, tanto femenino como el masculino, y el Dominicos en alevín y juvenil masculino son las primeras bazas coruñesas para subir al podio.

Alevín femenino

Tres Cantos acoge la cita en la categoría alevín femenina en la que el único representante gallego es el equipo del Liceo, que tendrá como rivales en la primera fase al Getxo Irristan vasco (viernes, 10.15 horas), al anfitrión Tres Cantos (viernes, 17.15 horas) y al Vila-sana catalán (sábado, 09.00 horas). Los dos primeros se clasifican para las semifinales. En el otro grupo quedaron encuadrados el Telecable Gijón, el Cerdanyola, el Coslada y el Laredo.

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Las pupilas de José Ares y Noe Uzal son las porteras Vera Castro y Lía Ares y las jugadoras Icía Amil, Nuria Bouzas, Noa Calviño, Lucía Cazás, Cloe García, Daniel Huerta, Candela Iglesias, Inés Pérez y Valeria Torrado. Fueron campeonas de la fase regular de la liga gallega, de la Final a Cuatro autonómica y del sector de clasificación para el Campeonato de España con los mejores equipos de Asturias.

Alevín masculino

Equipo alevín masculino del Liceo FGP

Equipo alevín del Dominicos FGP

En alevín masculino serán dos los representantes gallegos. Un Liceo que se proclamó campeón gallego y un Dominicos que ganó el sector de clasificación. Su cita también es en Madrid, en el barrio de Alameda de Osuna. Los dos tendrán caminos diferentes porque quedaron en grupos diferentes, por lo que dependiendo de su clasificación se podrían cruzar en la segunda fase o en la lucha por las medallas.

El Liceo de César Gómez debutará contra el Congrés catalán (viernes 09.00 horas); seguirá con el Cocentaina valenciano (viernes, 19.45 horas) y cerrará contra el Voto cántabro (sábado, 11.30 horas). El equipo está formado por Hugo García, David Cabarcos, Manuel Eiroa, Brais Ferreiro, Iago González, Hugo Lamas, Xan López, Alejandro Ponte, Pablo Ramilo y Leo Romero.

El Dominicos, liderado por Pablo Arias, entrará en acción contra el Jolaseta (viernes, 10.15 horas); tendrá como rival a los anfitriones del Alameda de Osuna (viernes, 17.15 horas) y terminará esta fase frente al Voltregà (sábado, 09.00 horas). La plantilla la forman Pedro Alonso, Julio Álvarez, Antonio Barros, Diego López, Xoel Méndez, Pedro Rosende, Roque Sotelo, Mateo Suárez, Noel Torrecilla y Mario Villar.

Juvenil masculino

Equipo juvenil masculino del Dominicos FGP

También a Madrid, pero en su caso a Alcobendas, se desplazó el Dominicos juvenil, subcampeón gallego, pero campeón del sector de clasificación. Su camino empezará contra el Ponferradina-Bierzo (viernes, 10.30 horas); para continuar con el Virgen de Europa (viernes, 17.30 horas) y terminar por todo lo alto contra el Barça (sábado, 09.00 horas).

Los pupilos de Neto son Nicolás Díaz, Brais Fernández, Héctor Fraga, Ignacio García, Pedro García, Iñigo Gutiérrez, Diego López, Martín Patiño, Manuel Toimil y Juan José Vázquez. Tres de ellos ya han debutado con el primer equipo en la OK Plata.

La próxima semana será el turno para el Compañía de María y el Oleiros en categoría infantil, una cita que se disputará en A Coruña, y para el Compañía de María y el Ordes en la júnior en Vila-seca. Del 18 al 21 de junio A Coruña y Oleiros pondrán el broche a la temporada en categorías inferiores con el Campeonato de España de selecciones autonómicas.