El hockey coruñés firma casi el pleno en la primera jornada de los Campeonatos de España

El equipo alevín femenino del Liceo durante el Campeonato de España HC Liceo

Gran primera jornada de los Campeonatos de España de hockey sobre patines que los equipos coruñeses están disputando en Madrid. Los alevines del Liceo, tanto el masculino como el femenino, ganaron sus dos partidos y ya están clasificados para semifinales, lo mismo que el Dominicos en categoría juvenil.

Para el pleno solo faltaría el conjunto de la Ciudad Vieja alevín, que tras una victoria (8-1 al Jolaseta) y un empate (0-0 contra el Alameda de Osuna) se jugará el billete a la lucha por las medallas contra el Voltregà (sábado, 09.00 horas).

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La primera jornada se caracterizó por las sorpresas. El Liceo dio una de ellas al imponerse por 5-4 al Congrés catalán en alevín masculino. Después endosó un 0-5 al Cocentaina. Ya clasificados incluso como primeros de grupo este sábado se miden al Voto (11.30 horas).

Las chicas del Liceo, por su parte, ganaron por 10-0 al Getxo y al Tres Cantos por 4-2 y se jugarán la primera plaza contra el Vila-sana (09.00 horas). En juvenil, el Dominicos pudo por 10-0 con el Ponferradina y por 7-1 con el Virgen de Europa y este sábado quiere poner la guinda ante el Barça (09.00 horas).