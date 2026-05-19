María Sanjurjo, en el cinco ideal de la Copa de la Reina

María Sanjurjo, en el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina contra el Cerdanyola Luis Velasco / RFEP

Esta vez no tuvo premio colectivo, pero sí individual. María Sanjurjo fue elegida en el quinteto ideal de la Copa de la Reina disputada la semana pasada en Gijón. La jugadora coruñesa, que venía de proclamarse campeona de Europa con el Fraga, no pudo pasar de las semifinales, en las que cayó frente a un Vila-sana que se vengó de su derrota continental la semana previa y que el domingo levantó su segundo título seguido frente a las anfitrionas del Telecable.

La MVP, premio que recibió de manos de la campeona olímpica de vela Ángela Pumariega después de la final, fue para Aina Florenza. Su compañera Luchi Agudo también entró en el quinteto, igual que la portera Anna Salvat. Lo completa la local Marta Piquero.

María Sanjurjo levanta su segunda Champions con el Fraga Más información

Sin tiempo para celebrar, este fin de semana arrancan las semifinales del playoff por el título de la OK Liga Iberdrola, categoría que la temporada que viene contará con la participación del Marineda coruñés. El Fraga de María Sanjurjo se medirá al Telecable, mientras que el otro finalista saldrá del duelo entre el Vila-sana y el Palau.