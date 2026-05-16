Clausura de curso para el Dominicos y el CDM

Gonzalo Varela carga el brazo para ejecutar un disparo en el derbi entre el Dominicos y el CDM Dani Patiño

Fueron los últimos en empezar la Liga y son los primeros en terminar. La OK Plata masculina echa hoy el telón de cierre, con la necesaria reestructuración en el horizonte, a una temporada en la que el Dominicos y el CDM firmaron el objetivo de la permanencia y se despiden en casa contra el Vic (Monte Alto, 17.00 horas) y ante el Alpicat (Elviña 2, 17.00 horas) respectivamente.

El Ordes asciende a la OK Plata Más información

En ninguno de los dos partidos hay nada en juego. En esta última jornada se decidirá el ascenso a la OK Liga entre el Lloret y el Manlleu. Los primeros, que reciben al Mataró, dependen de sí mismos porque tienen un punto de ventaja sobre su rival, que visita al Jolaseta y necesita un pinchazo del líder.

El Cambre pierde en Ponteareas (4-1) y se despide de la OK Plata Más información

Por abajo también está decidido el descenso del Alpicat, que dirá adiós a la categoría de plata en A Coruña con un duelo frente al CDM, que busca su quinta victoria de un accidentado curso en el que entre baja y lesiones pasó más apuros de lo que se podía esperar en un principio. Está con 22 puntos por los 28 del Dominicos, que coqueteó con los puestos altos. Haga lo que haga acabará sexto, pero quiere hacerlo con buen sabor de boca.