Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

Cara y cruz en el cierre del curso del Dominicos y el CDM

Los de la Ciudad Vieja le regalaron una última victoria a su portero Neto antes de su retirada (4-2 contra el Vic) y los de Riazor perdieron contra el Alpicat por 3-5

María Varela
María Varela
16/05/2026 23:56
Los jugadores del Dominicos celebran un gol contra el Vic
Los jugadores del Dominicos celebran un gol contra el Vic
Dani Patiño
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Dominicos y el CDM pusieron fin con una victoria sobre el Vic (4-2) y una derrota ante el Alpicat (3-5) a la temporada. La OK Plata se despidió con el ascenso del Manlleu a la OK Liga mientras que el Lloret, que llevaba líder a la última jornada, tendrá que confirmarse con jugar la eliminatoria de ascenso con el segundo del otro grupo.

Ya no se jugaban nada los dos equipos coruñeses, que ya habían hecho los deberes las jornadas previas asegurándose un año más en la segunda categoría nacional, donde el próximo curso recibirán al menos a otro equipo más de la provincia, el Ordes, ya ascendido. Podrían ser dos ya que el Escola Lubiáns se jugará el último billete en una eliminatoria frente al Aluche.

La OK Plata vivirá una reestructuración para pasar de 12 a 14 equipos por grupo (norte y sur) para evitar que la competición sea la última en empezar y la primera en terminar, y eso incluso después de haber tenido varios parones de hasta un mes por el medio. 22 jornadas parecen demasiadas pocas.

Un jugador del Alpicat presiona a Kiko García, del CDM
Un jugador del Alpicat presiona a Kiko García, del CDM
Carlota Blanco

En la primera vuelta el Dominicos llegó a coquetear con los puestos de honor, pero perdió fuelle en la segunda vuelta y tiene que conformarse con la sexta posición final con 31 puntos y una última victoria sobre el Vic en Monte Alto por 4-2 con un nuevo triplete de Gonzalo Varela, la gran revelación de la temporada, y un tanto de Pedro García, cuya irrupción en la categoría con solo 16 años ya es una realidad. Un regalo para la despedida de su portero Neto Barros, que cuelga las guardas.

No pudo decir adiós con buen sabor de boca el CDM, que perdió en Elviña con el ya descendido Alpicat. El doblete de Ignacio Buruaga y el gol de Hugo Mareque no fueron suficientes y los colegiales terminan décimos con 22 puntos. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Los jugadores del Dominicos celebran un gol contra el Vic

Cara y cruz en el cierre del curso del Dominicos y el CDM
María Varela
Gonzalo Varela carga el brazo para ejecutar un disparo en el derbi entre el Dominicos y el CDM

Clausura de curso para el Dominicos y el CDM
María Varela
Mar Franci y Cony Urbina, jugadoras del Marineda, brindan con unos croissants sin fluten

Brindis sin gluten para comerse la OK Liga
María Varela
Imaxe da recepción de Inés Rey e Manuel Vázquez ao Marineda

O Marineda Hockey recibe a homenaxe do Concello tras a súa histórica tempada
Sergio Baltar