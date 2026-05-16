Cara y cruz en el cierre del curso del Dominicos y el CDM

Los jugadores del Dominicos celebran un gol contra el Vic Dani Patiño

El Dominicos y el CDM pusieron fin con una victoria sobre el Vic (4-2) y una derrota ante el Alpicat (3-5) a la temporada. La OK Plata se despidió con el ascenso del Manlleu a la OK Liga mientras que el Lloret, que llevaba líder a la última jornada, tendrá que confirmarse con jugar la eliminatoria de ascenso con el segundo del otro grupo.

Ya no se jugaban nada los dos equipos coruñeses, que ya habían hecho los deberes las jornadas previas asegurándose un año más en la segunda categoría nacional, donde el próximo curso recibirán al menos a otro equipo más de la provincia, el Ordes, ya ascendido. Podrían ser dos ya que el Escola Lubiáns se jugará el último billete en una eliminatoria frente al Aluche.

La OK Plata vivirá una reestructuración para pasar de 12 a 14 equipos por grupo (norte y sur) para evitar que la competición sea la última en empezar y la primera en terminar, y eso incluso después de haber tenido varios parones de hasta un mes por el medio. 22 jornadas parecen demasiadas pocas.

Un jugador del Alpicat presiona a Kiko García, del CDM Carlota Blanco

En la primera vuelta el Dominicos llegó a coquetear con los puestos de honor, pero perdió fuelle en la segunda vuelta y tiene que conformarse con la sexta posición final con 31 puntos y una última victoria sobre el Vic en Monte Alto por 4-2 con un nuevo triplete de Gonzalo Varela, la gran revelación de la temporada, y un tanto de Pedro García, cuya irrupción en la categoría con solo 16 años ya es una realidad. Un regalo para la despedida de su portero Neto Barros, que cuelga las guardas.

No pudo decir adiós con buen sabor de boca el CDM, que perdió en Elviña con el ya descendido Alpicat. El doblete de Ignacio Buruaga y el gol de Hugo Mareque no fueron suficientes y los colegiales terminan décimos con 22 puntos.