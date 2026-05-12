O Marineda Hockey recibe a homenaxe do Concello tras a súa histórica tempada
A alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, agradece ás xogadoras o feito de "situar á cidade na elite do hóckey feminino"
O Concello da Coruña recibiu esta tarde no Salón de Sesións do Palacio Municipal de María Pita ao Marineda Hockey tras a histórica tempada asinada polo club coruñés, culminada co ascenso á OK Liga Iberdrola e a conquista da Copa Princesa. A alcaldesa, Inés Rey, e o concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, encabezaron o acto institucional no que participaron as xogadoras, o corpo técnico e a directiva da entidade.
Durante a recepción interviñeron a capitana do equipo, Alba Garrote; o adestrador, Nelson Obelleiro; e a presidenta da entidade, Beatriz Lema. Posteriormente, a alcaldesa fixo entrega dunha Torre de Hércules de Sargadelos ás capitanas do Marineda Hockey en recoñecemento á histórica tempada asinada polo equipo coruñés.
Inés Rey destacou o impacto deportivo e social dun proxecto “que en menos dun ano conseguiu situar á Coruña na elite do hóckey feminino estatal cunha tempada practicamente perfecta”. A alcaldesa puxo en valor “o esforzo, a ambición e a unión dun grupo que representa os mellores valores do deporte e que xa é un referente para moitas nenas e mozos da cidade”.
O Marineda Hockey logrou o ascenso á OK Liga Iberdrola a falta de dúas xornadas para o remate da competición, tras asinar unha traxectoria extraordinaria con 21 vitorias e 3 empates en 24 partidos, mantendo ademais a condición de invicto. O equipo coruñés certificou o ascenso o pasado domingo no pavillón do Agra I ao vencer por 3-1 ao Raspeig ante unha bancada chea entregada ao equipo.
Coa recepción celebrada esta tarde, o Concello recoñeceu publicamente o éxito deportivo dun club nacido hai menos dun ano e que xa conseguiu tamén conquistar a Copa Princesa. O respaldo ao deporte feminino e aos clubs da cidade continuará sendo unha das liñas prioritarias impulsadas polo Goberno de Inés Rey.