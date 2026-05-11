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O Noso Deporte | Hockey

Primer apoyo para el Marineda en la OK Liga: firma un convenio con la Diputación por 12.000 euros

La institución provincial destacó la capacidad del club para llegar a la máxima categoría solo unos meses después de su nacimiento

María Varela
María Varela
11/05/2026 18:29
Antonio Leira, disputado de Deportes de la Diputación de A Coruña, y Bea Lema, presidenta del Marineda
Antonio Leira, disputado de Deportes de la Diputación de A Coruña, y Bea Lema, presidenta del Marineda
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El Marineda ascendió el domingo a la OK Liga Iberdrola y este lunes ya tiene a su primer compañero para el camino. El club firmó un convenio de colaboración con la Diputación de A Coruña por un valor de 12.000 euros con el que la institución provincial quiere impulsar el proyecto que en solo diez meses pasó de su nacimiento a la máxima categoría nacional.

Antonio Leira, diputado de Deportes, y la presidente del club, Bea Lema, firmaron ese acuerdo que también sirve para apoyar la actividad de la temporada actual en la que el equipo se proclamó campeón de la Copa Princesa, logró el ascenso y ahora le quedan dos jornadas por delante para garantizarse el título de la OK Plata, consolidándose como un referente para el hockey sobre patines femenino coruñés y gallego.

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Leira también aprovechó para transmitir la enhorabuena a las jugadoras, el cuerpo técnico, la directiva y a toda la familia "por un éxito deportivo que es fruto del trabajo, de la ilusión y de la capacidad de un equipo que ya está haciendo historia para el deporte coruñés". “El ascenso del Marineda a la OK Liga es una magnífica noticia para A Coruña y para toda la provincia. Es un club nuevo, pero con un proyecto muy sólido que demuestra ambición, talento y una enorme capacidad competitiva desde el primer día", señaló. 

Destacó también que la colaboración "forma parte del compromiso de la institución con el deporte de base, con el deporte femenino y con los clubes que llevan el nombre de la provincia a las máximas categorías". En ese sentido añadió que se trata de un "proyecto que abre camino para muchas niñas y chicas y que demuestra el gran momento que vive el deporte femenino en la provincia".

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