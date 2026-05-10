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O Noso Deporte | Hockey

Triplete coruñés en las finales europeas en Coimbra

María Sanjurjo (Fraga) en la femenina y Edu Lamas (Porto) e Ignacio Alabart (Barça) en la masculina pelearán por el título continental

María Varela
María Varela
10/05/2026 05:00
Edu Lamas defiende a Carlitos Ramos en el Porto-Barcelos de las semifinales de la Final a Ocho de la Champions
Edu Lamas defiende a Carlitos Ramos en el Porto-Barcelos de las semifinales de la Final a Ocho de la Champions
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El Liceo se despidió el primer día de la Final a Ocho de la WSE Champions League al caer en cuartos de final, pero A Coruña tendrá representación en las finales, la femenina a las 13.00 horas y la masculina a las 19.00 horas, que se disputarán hoy en Coimbra (Portugal). María Sanjurjo jugará con el Fraga por su segundo título continental con el Benfica como rival. Después, el Porto de Edu Lamas y el Barça de Ignacio Alabart decidirán al nuevo campeón. El hockey coruñés sigue dando muestras de su potencial en el escenario internacional. 

María Sanjurjo celebra la clasificación del Fraga para la final de la Champions
María Sanjurjo celebra la clasificación del Fraga para la final de la Champions
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María Sanjurjo será la primera en saltar a la pista del Pavilhão Mário Mexia. Su equipo, el Fraga, se proclamó campeón de Europa hace dos años en A Coruña en una final contra el Vila-sana que se decidió en los penaltis. Fue el mismo desenlace del duelo que volvió a enfrentar a ambos el viernes en las semifinales de la Final a Cuatro. La coruñesa, además, fue una de las dos jugadoras que acertó el lanzamiento, lo que puso a su equipo en la dirección correcta hacia la final en la que se enfrentará al Benfica, verdugo del Telecable Gijón. 

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La jornada del sábado estuvo reservada para las semifinales masculinas. Se abrió con el Porto-Barcelos, reedición de la final del año pasado. Miguel Rocha adelantó tres veces a los vigentes campeones, una de ellas en la prórroga. Gonçalo Alves mantuvo a los dragoes en la lucha. Y todo se decidió en los penaltis en los que Edu Lamas, que el año que viene jugará en el Liceo, también fue uno de los tres acertantes para pasar a la final. 

Ignacio Alabart defiende a Zé Miranda en el Benfica-Porto de las semifinales de la Final a Ocho de la Champions
Ignacio Alabart defiende a Zé Miranda en el Benfica-Porto de las semifinales de la Final a Ocho de la Champions
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En ella estará el Barça, que eliminó al favorito Benfica por 3-4 en buena medida gracias a la actuación de Ignacio Alabart, que abrió y cerró el marcador, la última vez con una sensacional falta directa, de unos azulgrana que quieren acabar con la sequía europea que se prolonga desde el año 2018. El exliceísta Marc Grau, héroe en cuartos contra el Sporting, y Ferrán Font fueron los otros goleadores del duelo que devuelve el honor a los culés. 

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