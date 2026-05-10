María Sanjurjo levanta su segunda Champions con el Fraga

María Sanjurjo celebra la Champions con sus compañeras del Fraga World Skate Europe

Nuevo éxito para María Sanjurjo. La jugadora coruñesa añadió a su palmarés una nueva Champions al ganar con el Fraga al Benfica portugués por 4-1 en la final disputada en Coimbra. Es el segundo título continental para ella, que también había levantado la copa hace dos años en A Coruña con el mismo equipo.

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Sanjurjo, formada en el Liceo, con el que llegó a la OK Liga y que pasó por el Telecable Gijón, es una de las piezas fundamentales del conjunto dirigido por Jordi Capdevila. Titular indiscutible, en semifinales marcó uno de los penaltis en la tanda que decidió la lucha contra el gran favorito, el Vila-sana. Y en la final, anotó la sentencia, el 4-1, tras los dos goles de la exliceísta Adriana Soto y el de Carla Fontdegloria.

María Sanjurjo se abraza a una compañera tras marcar un gol en la final de la Champions World Skate Europe

Con esta Champions, la internacional coruñesa ya tiene dos, ambas con el Fraga, con quien también conquistó una Supercopa de España, además de una Copa de la Reina con el Telecable Gijón. Completa su palmarés con dos Mundiales y un Europeo con la selección española. La próxima semana tendrá una nueva oportunidad de pelear por un título, ya que disputará en Gijón la Copa de la Reina, con el Cerdanyola como rival en cuartos de final. Y después empezará la lucha por la OK Liga en un durísimo playoff que le medirá en semifinales al Telecable.