El Ordes asciende a la OK Plata

La plantilla del Ordes celebra el ascenso Cedida

El Ordes vuelve a la OK Plata. Dos temporadas después de su descenso, el equipo dirigido por José Ramón López recupera su puesto en la segunda categoría nacional después de asegurarse la segunda posición en el grupo norte de la OK Bronce, donde el Oviedo Roller hacía semanas que ya había firmado el objetivo.

Los verdes necesitaban ganar al Urdaneta para lograr el ascenso y, aunque empezaron perdiendo, los goles de Javier Moscoso (2), Marcos Vaamonde, Aitor Couselo e Hugo García le dieron la vuelta al resultado (5-1) para desatar la celebración en el pabellón Castelao.

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Esto condena al Escola Lubiáns de Carballo a jugar el playoff, una eliminatoria a doble partido con el tercer clasificado del grupo sur para decidir la última plaza en la OK Plata, que la temporada que viene vivirá una reconstrucción por la que cada grupo aumentará su número de 12 a 14 equipos.

Los carballeses hicieron su trabajo ganando al Oviedo Booling por 2-5, pero no dependían de sí mismos. El Aluche madrileño será su rival por intentar volver a la segunda categoría nacional dos años después. El pasado se quedó a las puertas al perder en esta eliminatoria contra el Alcorcón.

Tres permanencias

El filial del Liceo ganó al Santutxu por 7-4; el del CDM empató en la pista del Traviesas (5-5) y el Oleiros cayó en su visita al Telecable Gijón por 4-2. A falta de una jornada de competición, los tres lograron ya el objetivo de la permanencia en la categoría.