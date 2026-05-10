El Marineda devuelve al hockey femenino coruñés a la OK Liga

Celebración del ascenso del Marineda Germán Barreiros

No hay un buen ascenso sin su necesaria dosis de tensión. El Marineda sufrió hasta prácticamente la bocina para poder celebrar el suyo tras ganar por 3-1 al Raspeig. El equipo coruñés, que nació el pasado verano, jugará la próxima temporada en la OK Liga, máxima categoría nacional, después de un paseo casi imperial por la OK Plata femenina. En 24 jornadas ha ganado 21 partidos y empatado tres. La última victoria valió el gran objetivo de la temporada, aunque aún quedan dos partidos para certificar el título de la categoría. Emoción contenida tras el pitido final. Ligera celebración para todo lo que han luchado. Pero ya están donde se merecen.

Les tocó sufrir el partido más importante del año, una mezcla entre nervios, imprecisiones, falta de definición y la buena defensa de las alicantinas. Dos goles de Alejandra Martín en el final del primer tiempo sirvieron para dar el primer paso, pero el tanto visitante no permitió relajarse hasta que quedan dos, cuando Alba Garrote anotó la sentencia.

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Nelson Obelleiro salió con su quinteto de gala. Mencía Mosquera en la portería junto a las cuatro que ya estaban juntas el año pasado, la coruñesa Alejandra Martín, la asturiana Alba Garrote, la catalana Mar Franci y la chilena Efe Muñoz. Se entienden tan bien sobre la pista que a veces no necesitan ni mirar. Antes de dar el pase ya saben dónde va a estar su compañera. Con un ritmo muy alto. Y con una precisión casi milimétrica.

Solo les faltó el gol en unos primeros minutos que dominaron, pero también el Raspeig salió muy centrado en defensa, sobre todo sobre Alba Garrote, a la que no dejaban moverse con libertad, siempre con dos rivales encima. Incluso salían a la contra con la velocidad de Sabrina Gómez, muy incisiva, pero sin excesivos problemas para la portera local, que apenas tuvo que intervenir.

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El Marineda fue ahogando al Raspeig con el paso de los minutos. Las alicantinas viajaron con solo un cambio y eso es casi una sentencia con el ritmo que impone siempre en sus partidos el equipo coruñés, que empezaba rotaciones dando entrada a Coni Urbina y Celia Pinacho y acumulaba ocasiones. Se iban fuera por centímetros o intervenía la portera visitante. El dominio local era total. Pero pasaban los minutos y no llegaban los goles, lo que hacía que aumentase el nerviosismo.

Hubo que esperar hasta el minuto 18 para que Alejandra Martín acabara con él. La coruñesa está destapando esta temporada una faceta de pichichi desconocida en ella. Cazó una bola en el área y remató a gol, celebrándolo con un gesto de entre ya era hora de que entrara una, de liberación, y de vamos a por más. Con el 1-0 además el Marineda adelantó todavía más su línea de presión en un acelerón en la recta final de la primera parte. El Raspeig apenas podía salir de su lado de la pista. Y Alejandra Martín volvió a encontrar el camino al gol rematando una buena combinación. Una buena manera de irse al descanso.

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Y una mala para volver de él. Porque el segundo tiempo se abrió con una pérdida en el centro de la pista en la que Sabrina Gómez se fue sola y en el mano a mano no perdonó frente a Mencía Mosquera. Las cinco jugadoras del Marineda se conjuraban frente a su portería. Tampoco es que hiciera falta una reacción. Pero otro error así no se lo podían permitir. Un penalti les dio la opción de devolver la distancia de seguridad. Alba Garrote se estrelló contra el palo, lo que repitió justo después en un remate en el segundo palo en el que reclamó gol al árbitro. Y casi seguido, otro palo para Efe Muñoz. Tres en apenas dos minutos.

Faltó el gol el día que más se le necesitó. Los nervios. La tensión. La buena actuación rival... Y cuando eso pasa no queda más remedio que seguir insistiendo y, sobre todo, apretar en defensa. Mencía Mosquera puso su grano de arena en esa faceta con tres buenas intervenciones en las acercamientos más peligrosos del Raspeig. La defensa del Marineda pasó por mantener la posesión de la bola el mayor tiempo posible y ahogar en su propia pista al rival. Aunque parecía que la bola estaba en su contra, negándose a entrar. Efe Muñoz sumó un nuevo palo. Las ocasiones se contaban por decenas. Pero se entró en los últimos cinco minutos sin que se moviera el marcador.

Tensión en la pista, tensión en la grada donde el público. Pánico cada vez que el Raspeig pasaba del centro de la pista. La capitana y pichichi de la categoría, Alba Garrote, no había faltado a su cita con el gol las 23 jornadas previas. Y faltaba su gol. A 2:21 para el final, el árbitro mostró una azul a Paula Milán. En superioridad, la asturiana marcó con un disparo desde fuera del área el tercero, el 46 de la temporada en su cuenta personal, que valió la tranquilidad para celebrar el ascenso.

Marineda 3-1 Raspeig

Marineda: Mencía Mosquera, Mar Franci, Alejandra Martín, Alba Garrote y Efe Muñoz -cinco inicial-. Coni Urbina y Celia Pinacho.

Raspeig: Zoe Gómez, Alejandra Alcobendas, Paula Milán, Marta Milán y Sabrina Gómez -cinco inicial-. Laura Canto.

Goles: 1-0, m.19: Alejandra Martín. 2-0, m.23: Alejandra Martín. 2-1, m.29: Sabrina Gómez. 3-1, m.47: Alba Garrote.

Árbitros: Carlos Chouciño. Mostró cartulina azul a Paula Milán y amarilla a Mar Franci.

Incidencias: Partido de la vigésimo cuarta jornada de la OK Plata femenina disputado en el pabellón del Agra.