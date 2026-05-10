El Cambre pierde en Ponteareas (4-1) y se despide de la OK Plata

Partido del Cambre en Os Campóns Germán Barreiros

No hubo milagro. El mismo día que el Marineda celebra el ascenso a la OK Liga, el Cambre llora el descenso de la OK Plata en una temporada complicada en la que solo consiguió ganar tres partidos. Los dos últimos fueron en el último mes, lo que alimentó sus esperanzas de salvación. Pero la victoria del sábado del Oviedo Roller ya les dejaba contra las cuerdas y con la obligación de ganar en su visita de este domingo al Ponteareas, pero perdió por 4-1 y con ello dice adiós a la categoría nacional en la que todavía le quedarán dos partidos contra Berenguela y Patinalón.

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Después de ganar la semana pasada al Rochapea, las de Manolo Souto afrontaban una final. Pero el Ponteareas también quería dejar claro su permanencia y en la primera parte ya se puso con dos goles de ventaja y otros dos en la segunda para sentenciar. Ya en la recta final Aneli del Pozo marcó para las naranjas, que incluso dispusieron de una superioridad en los últimos minutos para intentar recortar y soñar. Pero no llegó otro gol que lo permitiese y perdieron. Con 9 puntos, se quedan a seis del Oviedo Roller (15), con el que tienen el golaveraje perdido, y con solo seis puntos en juego por delante.

Derrotas de Dominicos y CDM

Tampoco fue buena la jornada en la OK Plata masculina, si bien tanto Dominicos como CDM ya no jugaban nada en la penúltima fecha del campeonato con la permanencia ya garantizada. El CDM cayó por 8-3 en Mataró, a donde viajó con numerosas bajas al coincidir el partido con el sector júnior de clasificación para el Campeonato de España de la categoría.

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El Dominicos se lo puso muy difícil al Manlleu, uno de los candidatos a subir a la OK Liga, que solo le pudo superar por 3-1. A falta de una jornada, el Lloret ocupa el puesto de ascenso directo pero con solo un punto de ventaja sobre el Manlleu, que de terminar así tendría que jugar una eliminatoria contra el segundo clasificado del otro grupo, ahora mismo el Vilafranca.

En cuanto al descenso, ya quedó cerrado. La derrota del Alpicat contra el GEiEG por 1-4 y el empate del Jolaseta en su visita al filial del Reus condena a los ilerdenses a perder la categoría que el curso que viene subirá de los 12 a los 14 equipos.