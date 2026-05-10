Edu Lamas volverá al Liceo con su tercera Champions bajo el brazo

Edu Lamas levanta el trofeo de la Champions World Skate Europe

Quería superar las tres Champions de su hermano mayor Josep y por lo menos ya las ha igualado ("ganó tres con el Liceo, eso sí que tiene mérito", decía hace un año y medio en una entrevista en DXT Campeón). El coruñés Eduard Lamas conquistó el título continental con el Porto, que se impuso al Barça por 3-1 en la final disputada en Coimbra, y suma este éxito a los dos que había conseguido con el Liceo (2011 y 2012), a donde volverá la próxima temporada como campeón de Europa.

El defensa, de 35 años, fue clave en los minutos finales de un partido con mucha tensión que se prolongó casi durante dos horas sin que hubiese prórroga. El Porto salió mucho mejor y se puso con 2-0 en apenas siete minutos con tantos de Rafa Costa y Gonçalo Alves. Incluso pudo aumentar la renta con dos mano a mano, uno de Lamas, en los que Sergi Fernández, que jugaba su última final europea antes de retirarse, se exhibió.

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El Porto era superior pero no conseguía marcharse en el marcador también en parte porque el Barça consiguió frenar el ritmo de los portugueses con continuas interrupciones del juego entre azules, intervenciones del SRV y las veces que Fernández pedía secar el casco.

Tras el descanso, el Barça dio un paso adelante y consiguió recortar con una gran transformación de penalti de Ignacio Alabart. Aunque el Porto siempre dio la sensación de tener controlado el partido, no conseguía cerrarlo ni con las superioridades por las azules a Marc Grau y Xavi Barroso. Y ya en la recta final Telmo Pinto aprovechó una jugada en la que Grau se había quedado en el área protestando penalti para pillar a la contra al conjunto azulgrana y anotar el tercero.

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Edu Lamas, sobre la pista en los minutos calientes aportando equilibrio y calma al equipo gracias a su veteranía, sumó su tercera Champions, con lo que el otro coruñés de la final, Ignacio Alabart, se quedó en dos. Es más, el Barça no levanta el título europeo desde 2018 y se prolonga un año más su sequía continental.

Es el título número 22 de Edu Lamas, que es el único jugador que ha ganado la Liga con los dos grandes de España (Barça y Liceo) y Portugal (Porto y Benfica). Además de las 3 Champions tiene 6 Ligas (tres españolas y tres portuguesas), 3 Supercopa de Europa, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 1 Intercontinental, Taça de Portugal, Taça 1947 y Supertaça, a lo que hay que añadir un Mundial y un Europeo con la selección española (además de dos Mundiales sub-20 y un Europeo sub-17).