Cita con la OK Liga para el Marineda

La plantilla del Marineda posa en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

Hace un año el Marineda ni siquiera existía, quizás solo en las mentes de quienes ya se rebelaban contra las injusticias y como una posible solución, la más drástica, la más inimaginable e incluso la que daba más trabajo y dolores de cabeza, a la delicada situación en el HC Coruña. Hoy está a un paso de la élite, de una OK Liga femenina de la que le separa solo una victoria. Aún quedarán por delante dos jornadas de la OK Plata, pero si el equipo coruñés consigue la victoria sobre el Raspeig (Agra, 12.00 horas) será matemáticamente nuevo equipo de la máxima categoría para la próxima temporada. La guinda a lo que ya es un curso de sobresaliente en el que las jugadoras dirigidas por Nelson Obelleiro no conocen la derrota y solo cedieron tres empates en las 23 jornadas disputadas con 20 victorias, 147 goles a favor (mejor ataque) y 23 en contra (mejor defensa) y en el que ya levantaron el título de la Copa Princesa.

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Y pese a ello, tiene hasta dos perseguidores, dos equipos que han sido capaces de seguirle el ritmo. Uno es el Raxoi santiagués, que con su victoria de ayer sobre el Patinalón empató a puntos con las coruñesas (aunque con un partido más). Otro es el Alcalá, a seis (también juega hoy contra el Traviesas). Ascienden los dos primeros, por lo que el rival directo son las madrileñas, a las que el Marineda se impuso en los dos partidos y, por lo tanto, le tiene el golaveraje ganado. Por lo tanto, bastaría con hacer lo mismo que este (ganar, empatar o perder). Pero con una victoria no tendría que esperar a que terminase el Alcalá su partido para celebrar el objetivo de toda la temporada.

El destino parece empeñado en que sea el Raspeig tanto el rival como el lugar de los grandes momentos del Marineda. En la primera vuelta, el conjunto coruñés viajó a Alicante en el primer partido de 2026, intentando meter la directa para la Copa Princesa, un objetivo que se puso a tiro con una clara goleada por 0-12 (aunque después se complicó por una denuncia de alineación indebida que les hizo estar en vilo hasta el final de la primera vuelta y el fallo favorable de la Federación). En San Vicente de Raspeig se disputó también la propia Copa Princesa en la que le tocó en las semifinales el conjunto anfitrión. La victoria volvió a ser coruñesa, por 4-1, lo que les permitió jugar la final contra el Alcalá y levantar el trofeo (3-2).

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El Raspeig es sexto con 34 puntos, pero está en tierra de nadie. Por arriba no puede pillar a los que le preceden, pues el Berenguela, quinto, está a diez (44). Y tampoco corre peligro por abajo, muy por encima del descenso (12). Ya no se juega nada en este final de temporada pero sí se puede convertir en juez del ascenso. Parece por tanto que hay una gran diferencia entre los dos (los puntos del Marineda son 63, casi el doble), y las coruñesas, además de tener el factor pista de su lado, tienen a la pichichi de la categoría, una Alba Garrote que ha marcado en las 23 jornadas disputadas hasta el momento. Ella sola, de hecho, lleva los mismos goles que todo el Raspeig junto, 45. Ella y el núcleo formado por Mar Franci, Alejandra Martín y Efe Muñoz son el motor del equipo camino de la OK Liga.

Arriba y abajo

La posibilidad de alegría del Marineda en la OK Plata contrasta con los apuros del Cambre, que después de toda una temporada de colista, pero revivir hacia el final con tres victorias que le dieron esperanzas, hoy necesita ganar al Ponteareas (Álvaro Pino, 12.00 horas) para no descender matemáticamente a falta de dos jornadas. La victoria del Oviedo Roller, que se impuso por 9-3 al Alcorcón, pone contras las cuerdas a las naranjas. Porque las asturianas se ponen con 15 puntos por los 9 de las coruñesas, que tienen el golaveraje perdido. Aún ganando la permanencia se pone cuesta arriba porque tendría que remontar cuatro puntos con solo seis en juego.

En la masculina hay jornada unificada porque la competición ya entra en los dos últimos partidos. Con el Dominicos y el CDM ya salvados y sin nada en juego, le toca jugar a ambos a domicilio. El CDM lo hará a las 13.30 horas en Mataró, el único de los encuentros del domingo que no se disputa a las 16.10 porque ninguno de los dos está en la pelea por el ascenso ni en la de mantener la categoría. La de subir a la OK Liga parece que estará entre el Lloret, líder con 41 puntos, y el Manlleu, segundo con 40 y el rival del Dominicos. Por la permanencia también hay dos contendientes, el Jolaseta y el Alpicat, con tres puntos de ventaja para el primero.