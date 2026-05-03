El CDM sella matemáticamente la permanencia en la OK Plata con un empate contra el Vic (4-4)

Ignacio Buruaga, en el partido del CDM contra el Vic en el Palacio Germán Barreiros

El CDM será equipo de la OK Plata masculina una temporada más. El equipo dirigido por Alejandro Canosa selló matemáticamente la permanencia con un empate frente al Vic en un partido que finalmente tuvo que disputarse en el Palacio de los Deportes de Riazor y no en Elviña 2 como estaba inicialmente previsto. Con el punto, los coruñeses suman 22 por los 14 del colista, el Alpicat. Solo quedan seis en juego y, por lo tanto, ya no podrá alcanzarle.

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Gallegos y catalanes jugaron un partido de rachas. Porque los visitantes se adelantaron 0-2 en los tres primeros minutos mientras que Hugo Mareque e Ignacio Buruaga igualaron antes del descanso. En la segunda parte fueron los locales los que cogieron una ventaja de dos goles, otra vez con los mismos protagonistas, y el Vic el que empató hacia el final.

El punto sirve al CDM, pero no al conjunto rojiblanco, que pierde comba con los dos primeros. El líder es el Manlleu, con 40 puntos, con dos de ventaja sobre el Lloret (38) y ahora cuatro con el Vic (36). Pero los dos primeros tienen un partido menos, así que afrontan este domingo una oportunidad para meter la directa hacia el ascenso directo y el playoff respectivamente.

Derrota del Dominicos

Carlos Alonso, perseguido por un jugador del Jolaseta Javier Alborés

El Dominicos, por su parte, lleva semanas en tierra de nadie y en un partido que afrontó con muchas bajas, perdió por 2-3 en Monte Alto frente a un Jolaseta que llegaba muy necesitado para escapar del descenso y que gracias a su victoria puso tres puntos de por medio.

Los de la Ciudad Vieja solo pudieron contar con dos cambios entre las lesiones y los que estaban en Oviedo disputando el sector de clasificación para el Campeonato de España juvenil. Entre eso y la necesidad de los vascos, se marcó la diferencia. El Jolaseta se llegó a poner con un cómodo 0-3. Apretaron los coruñeses en la segunda parte. Marcaron dos goles en dos minutos por medio de Gonzalo Varela y Miguel López. Pero la remontada se quedó a medias.

Al conjunto dirigido por Pablo Togores ya solo el quedan dos jornadas para dar por concluida la temporada y serán en Manlleu y en casa frente al Vic, por lo que podría convertirse en juez del ascenso.