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O Noso Deporte | Hockey

El Cambre se aferra a la permanencia con su victoria frente al Rochapea (4-1)

Las coruñesas abandonan el puesto de colista por primera vez en la temporada y están a cuatro puntos de la salvación con tres partidos por delante: Ponteareas, Berenguela y Patinalón

María Varela
María Varela
03/05/2026 15:36
Las jugadoras del Cambre reciben instrucciones de su entrenador durante el partido en casa contra el Raspeig
Las jugadoras del Cambre reciben instrucciones de su entrenador durante el partido en casa contra el Raspeig
Germán Barreiros
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El Cambre no tira la toalla. El equipo coruñés se impuso al Rochapea en Os Campóns por 4-1 y por primera vez en toda la temporada abandona el puesto de colista de la OK Plata femenina. Solo quedan tres jornadas, pero las naranjas rozan el milagro, a solo tres puntos del Oviedo Roller y a cuatro de la permanencia.

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Lola Suárez fue la gran protagonista del encuentro con tres goles. Ella abrió el marcador nada más empezar y Lucía Castro puso el 2-0 a los cinco minutos. Saioa Larrainzar recortó antes del descanso, pero las de Manolo Souto, jugadoras muy jóvenes que no han dejado de crecer a lo largo del curso, consiguieron aguantar bien el resultado hasta los minutos finales, en los que Suárez marcó por partida doble para dejar la victoria en casa.

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Era la tercera del Cambre en lo que va de competición. La primera no llegó hasta la jornada 17 y fue contra el Alcorcón (2-1). En la 21 repitió ante el Traviesas (2-1) y ahora frente al Rochapea para sumar 9 puntos y superar en la clasificación al Patinalón (8). Por delante tiene al Oviedo Roller, que suma 12, pero tiene el golaveraje perdido, por lo que necesita remontar 4 puntos en los tres partidos que le quedan en los que visita al Ponteareas y al Berenguela y cierra en casa contra el Patinalón. Una derrota y una victoria asturiana en la próxima jornada, sin embargo, significarían el descenso.

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Según las bases de competición, pierden la categoría los dos últimos clasificados de la OK Plata femenina. Pero si de la OK Liga femenina los tres equipos que bajan son no catalanes, descendería un tercero, por lo que pasar al Oviedo podría no ser suficiente. En la máxima categoría ocupan esos puestos el Las Rozas (madrileño) y el Mieres (asturiano). Y ya está descendido el HC Coruña porque al retirarse de la competición pierde la categoría automáticamente, pero tampoco ocupará plaza en OK Plata porque su sanción incluía un doble descenso y dos años sin poder competir en categoría nacional.

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