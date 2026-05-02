El Marineda golea al Alcorcón (2-10) y pone fecha para su ascenso a la OK Liga femenina

Las jugadoras del Marineda celebran un gol Dani Patiño

Hacía semanas que el Marineda había echado las cuentas y el 10 de mayo se presentaba como la primera fecha real en la que podía celebrar el ascenso a la OK liga femenina. Para eso tenía que hacer los deberes, que era ganar todos sus partidos por el camino. Dicho y hecho. Solo le quedaba el del Alcorcón y este sábado cumplió con creces con una goleada (2-10) que le permite afrontar la próxima semana su primer match ball. Si gana el domingo en el Agra al Raspeig, será nuevo equipo de la máxima categoría.

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Las coruñesas, campeonas de la Copa Princesa, ya avisaban entonces que de nada serviría el título si no ascendían. Había que seguir trabajando. Encadenaron dos empates (Tres Cantos y Raxoi), lo que les hizo perder parte de su renta en una temporada en la que todavía no saben lo que es perder. Desde entonces, encadenan una goleada tras otra. Ponteareas, Patinalón y Gatika fueron sus anteriores víctimas. Este sábado le tocó al Alcorcón.

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Tenía cuentas pendientes el Marineda, ya que el equipo madrileño impugnó el acta de su partido de la primera vuelta, que había acabado 5-1, por alineación indebida. Finalmente la Federación Española dio la razón a las coruñesas y ni les sancionó ni les quitó puntos. Efe Muñoz, que era una de las implicadas, ya había marcado dos goles en seis minutos. Alba Garrote aumentó la cuenta y aunque recortó Irma García, hasta el descanso fueron cayendo uno tras otro los goles hasta nueve: dos seguidos de Alejandra Martín, uno de Coni Urbina, repitió Muñoz, se estrenó Mar Franci y Urbina también se apuntó al doblete. La segunda parte era un simple trámite y encima se abrió con un nuevo tanto, el décimo, de Martín. Las locales también anotaron el segundo (Mara Carballo). Quedaban veinte minutos y ya no se movió más el marcador.

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El Alcalá, tercero en la tabla de la OK Plata femenina, también ganó, por lo que la distancia sigue siendo de seis puntos. Para la semana, si se mantiene (los dos ganan, los dos empatan o los dos pierden), significará que el Marineda asciende porque quedarán solo seis puntos en juego y le ganó los dos duelos de la temporada a las madrileñas. El Raxoi, que es segundo, juega el domingo para mantenerse a tres y completar el pleno de los equipos de Galicia, que con la desaparición del HC Coruña se había quedado sin representación en la OK Liga y podría recuperar a dos de golpe, aunque las santiaguesas, aún ganando, todavía tendrían que esperar una semana más.