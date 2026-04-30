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O Noso Deporte | Hockey

Liceo, Dominicos, Lubiáns y Compañía buscan dos billetes para el Nacional alevín en Carballo

Los juveniles Oleiros, Dominicos, Compañía y Ordes se citan en Oviedo

María Varela
María Varela
30/04/2026 18:02
Equipo alevín del Liceo que se proclamó campeón gallego
Equipo alevín del Liceo que se proclamó campeón gallego
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Carballo y Oviedo centran las miradas de la base del hockey sobre patines con los sectores de clasificación para el Campeonato de España en las categorías alevín y juvenil respectivamente. Ocho equipos, cuatro gallegos y cuatro asturianos, se repartirán las dos plazas en juego en cada uno de ellos. 

Horarios de los sectores alevín y juvenil
Horarios de los sectores alevín y juvenil

El pabellón Carballo Calero acogerá a los alevines dos semanas después de ser escenario de la Final a Cuatro de la Liga Gallega en la que el Liceo se proclamó campeón por delante de Dominicos, Lubiáns y Compañía. La competición estará dividida en una fase de dos grupos en la que los dos primeros pasarán a las semifinales. Los dos ganadores se llevarán el billete a Alameda de Osuna, que será la sede del Nacional del 22 al 24 de este mes de mayo. 

Equipo juvenil del Oleiros que se proclamó campeón gallego

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Los juveniles se citarán en el polideportivo Pepín Moreno. El Oleiros, que se llevó el título autonómico, el Dominicos, el Compañía y el Ordes serán los representantes gallegos, con el Mieres, el Patinalón, el Telecable y el Oviedo Booling como rivales. El sistema es el mismo que en alevines con destino a Alcobendas (también del 22 al 24 de mayo).

En categoría femenina ya se celebraron los sectores que dieron tres billetes a los equipos gallegos: al Liceo en la categoría alevín (Tres Cantos del 22 al 24 de mayo) y Berenguela tanto en infantil como en juvenil. 

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