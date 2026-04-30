Liceo, Dominicos, Lubiáns y Compañía buscan dos billetes para el Nacional alevín en Carballo

Equipo alevín del Liceo que se proclamó campeón gallego FGP

Carballo y Oviedo centran las miradas de la base del hockey sobre patines con los sectores de clasificación para el Campeonato de España en las categorías alevín y juvenil respectivamente. Ocho equipos, cuatro gallegos y cuatro asturianos, se repartirán las dos plazas en juego en cada uno de ellos.

Horarios de los sectores alevín y juvenil

El pabellón Carballo Calero acogerá a los alevines dos semanas después de ser escenario de la Final a Cuatro de la Liga Gallega en la que el Liceo se proclamó campeón por delante de Dominicos, Lubiáns y Compañía. La competición estará dividida en una fase de dos grupos en la que los dos primeros pasarán a las semifinales. Los dos ganadores se llevarán el billete a Alameda de Osuna, que será la sede del Nacional del 22 al 24 de este mes de mayo.

El Oleiros se reivindica con su primer título autonómico Más información

Los juveniles se citarán en el polideportivo Pepín Moreno. El Oleiros, que se llevó el título autonómico, el Dominicos, el Compañía y el Ordes serán los representantes gallegos, con el Mieres, el Patinalón, el Telecable y el Oviedo Booling como rivales. El sistema es el mismo que en alevines con destino a Alcobendas (también del 22 al 24 de mayo).

En categoría femenina ya se celebraron los sectores que dieron tres billetes a los equipos gallegos: al Liceo en la categoría alevín (Tres Cantos del 22 al 24 de mayo) y Berenguela tanto en infantil como en juvenil.