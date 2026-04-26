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O Noso Deporte | Hockey

El Marineda golea al Gatika (8-1) e inicia la cuenta atrás para el ascenso

Empate del Dominicos ante uno de los líderes (2-2) y derrotas del CDM en Manlleu (2-6) y del Cambre en Santiago (9-0)

María Varela
María Varela
26/04/2026 11:00
Mar Franci, del Marineda, durante el partido contra el Gatika
Efe Muñoz, del Marineda, durante el partido contra el Gatika
Dani Patiño
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El Marineda inicia la cuenta atrás para el ascenso. Con su goleada por 8-1 contra el Gatika, solo necesita sumar seis puntos en las cuatro jornadas que quedan para asegurarse matemáticamente el ascenso sin depender de nada más. Es cierto que nadie falla en la carrera hacia la OK Liga en la que mantiene la pole con tres puntos de ventaja sobre el Raxoi, que también goleó, en su caso al Cambre (9-0), y seis con respecto al Alcalá, que sacó adelante un complicado partido frente al Alcorcón (4-2), precisamente el próximo rival del equipo coruñés.

El conjunto dirigido por Nelson Obelleiro venía de dos goleadas seguidas y sumó la tercera. Le costó, de todos modos, abrir la lata y se encontró con un penalti en contra nada más empezar que obligó a Mencía Mosquera a intervenir para no ponerse por detrás en el marcador. El 0-0 se mantuvo hasta casi el descanso. Solo dos minutos antes de llegar a él marcó Alejandra Martín para aplacar los nervios.

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Ya en la segunda parte, con más calma, los tantos se fueron sucediendo. Alba Garrote solo necesitó 11 segundos para acudir a su cite ineludible con el gol. Un doblete de Coni Urbina en cuatro minutos y una diana de Efe Muñoz pusieron tierra de por medio y aunque Anaiz Haro recortó para las vascas, otro doblete de Martín y un tanto final de Celia Pinacho a la contra dejaron la victoria en casa.

Si la próxima semana el Marineda gana en su visita al Alcorcón, su primer match ball por el ascenso será en casa el 10 de mayo contra el Raspeig. Unas cuentas de la lechera que solo se harán realidad si se impone a un conjunto madrileño con el que pudo en la primera vuelta por 5-1.

Caída entre jugadores del Dominicos y del Lloret en el partido disputado en Monte Alto
Caída entre un jugador del Dominicos y otro del Lloret en el partido disputado en Monte Alto
Dani Patiño

OK Plata masculina

Empate y derrota para el Dominicos y el CDM en la jornada en la OK Plata masculina. Los de la Ciudad Vieja arañaron un buen punto frente al Lloret (2-2), que llegaba líder a Monte Alto. Es más, los coruñeses se llegaron a poner con dos goles de ventaja en un gran arranque de partido en el que Miguel López y Pedro García marcaron para los de casa. Pol Auguet antes del descanso y Adriá Ferré cuando quedaban diez minutos igualaron la contienda.

Sin embargo, el Lloret se dejó el liderato porque el Manlleu sí que ganó, en su caso por 6-2 al CDM. El equipo colegial tiene que repartir las fuerzas entre todos los frentes abiertos en este final de temporada con presencia en la OK Plata, la OK Bronce y en este fin de semana, la Final a Cuatro júnior de la liga gallega. A Cataluña viajó con solo dos recambios y lo terminó pagando. Álex Fuentes y Vicente Soto fueron los autores de los goles del honor. Los coruñeses tienen que seguir esperando para certificar matemáticamente la permanencia. Está siete puntos por encima del descenso con nueve en juego.

OK Bronce

El que ya certificó su vuelta a la OK Plata es el Oviedo Roller, líder del grupo norte de la OK Bronce. A punto se quedó el Ordes pese a su victoria por 1-11 en el derbi contra el Oleiros. El Escola Lubiáns, que ganó por 6-3 al Rochapea, evitó el desenlace, por lo menos hasta la semana que viene, en el que los de José Ramón López podrán celebrar el ascenso si ganan en casa al Urdaneta.

El filial del Liceo, que ya cumplió con el objetivo de asegurar continuar un año más en la categoría, perdió por 4-3 en su visita a un Patinalón que se jugaba la vida. El CDM, de hecho, juega este domingo una importante final por la salvación contra el Telecable GIjón (Elviña II, 12.45 horas).

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