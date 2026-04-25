El Marineda cambia de escenario para recibir al Gatika

Mar Franci en un acción del Marineda-Alcalá Javier Alborés

La jornada del fin de semana en la OK Plata incluye cuatro partidos, dos en casa y dos fuera, para los equipos coruñeses. El Marineda recibe al Gatika con un cambio de escenario, ya que del Agra pasa a Elviña II (17.00 horas) y el Domincos recibe al Jolaseta en Monte Alto (19.30 horas). El CDM por su parte viaja Manlleu (13.00 horas) mientras el Cambre afronta un derbi en Santiago frente al Raxoi (20.15 horas).

OK Plata femenina

El Marineda sigue con su contarreloj por el ascenso. Nadie falla en la carrera y no puede despegar el pie del acelerador. Con tres puntos de ventaja sobre el segundo, el Raxoi, y seis sobre el Alcalá, recibe a un Gatika que ha ido de más a menos a lo largo de la competición, pero que es igualmente peligroso. Habrá partido en la cancha y en la grada, una iniciativa para celebrar el Día del Libro con intercambio de ejemplares entre los aficionados.

Los dos primeros clasificados son los que suben a la OK Liga, por lo que las coruñesas miran re reojo sobre todo al conjunto madrileño, que se mide al Alcorcón. Pero también quieren defender el liderato de un Raxoi que se enfrenta al Cambre, el colista de la categoría del que aunque llega después de lograr su segunda victoria del curso, lo que le mantiene con esperanzas de salvación, le separa un abismo.

OK Plata masculina

El Dominicos recibe al penúltimo clasificado, un Jolaseta que necesita puntuar para poner tierra de por medio con el colista Alpicat (solo desciende el último de cada grupo). El equipo de la Ciudad Vieja logró la semana pasada, tras ganar el derbi al CDM, la permanencia matemática. Pero se ha quedado en tierra de nadie, demasiado lejos de la cabeza que ocupan el Manlleu y el Lloret con diez puntos más. Precisamente al primero visita el CDM, que si gana también podía asegurarse un año más en la segunda categoría nacional.

OK Bronce

Se llega a las jornadas cruciales y el Ordes afronta su primer match ball por el ascenso. Lo conseguirá si gana al Oleiros en el derbi comarcal (A Rabadeira, 20.30 horas) y si el Escola Lubiáns de Carballo empata o pierde contra el Rochapea (Carballo Calero, 20.00 horas). El Liceo, con la permanencia ya asegurada, visita al Patinalón (19.00 horas) mientras que el filial del CDM recibe mañana al Telecable Gijón (Elviña II, 12.45 horas), un rival directo.