El Oleiros se reivindica con su primer título autonómico

Equipo juvenil del Oleiros que se proclamó campeón gallego FGP

Cada año, un nuevo impulso. El CH Oleiros sigue haciendo historia. Si el salto de esta temporada a la OK Bronce no era suficiente, el club se ha reivindicado como una de las mejores canteras de la comunidad al proclamarse campeón gallego juvenil, el primer título autonómico de una historia que acaba de cumplir su primera década. El equipo, dirigido por Kike Díaz, se impuso en las semifinales de la Final a Cuatro al Compañía de María (3-1) y en la final pudo con el Dominicos (0-3), y ahora va a por el sector, donde luchará por una de las dos plazas en juego para el Campeonato de España de la categoría.

“Fue un fin de semana intenso porque te juegas el trabajo de toda una temporada en dos días. Se hizo largo, porque además jugamos en Ponteareas. y fueron muchas emociones, pero también mucha felicidad, sobre todo para los chavales, que se lo merecían muchísimo”, resume Díaz, el entrenador, que se perdió casi toda la final por una roja a los diez minutos de juego: “Siempre les digo a los jugadores que no se pueden cometer errores... Y voy y lo cometo yo y tuve que ver el partido por el móvil”.

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“El objetivo era ganar”, dice también. El equipo había acabado la fase regular en segunda posición por detrás del Dominicos, pero en los partidos importantes no había contado con su bloque al completo, sobre todo porque parte de ellos compagina tanto el juvenil como el júnior e incluso, en el caso de Pedro Rodríguez y del portero Gaspar Varela, con el OK Bronce. “Se habían quedado a las puertas tanto en alevines como en infantiles, pero nunca se había dado. Pero este año estábamos con más confianza y creíamos que podía ser nuestro momento porque estábamos bien a nivel físico y psicológico”, apunta Díaz.

Un triunfo que les reafirma en su decisión de haber apostado por sacar un equipo en OK Bronce en el que parte de la cantera ya se está curtiendo. “Era el objetivo. Pensábamos en esta generación y las que hay por abajo, que vienen muy fuertes también. El portero titular de Bronce y uno de los jugadores titulares son juveniles. Los otros van entrando poco a poco. Y así los chavales ven que hay futuro y se convencen de que pueden hacerlo”, asegura.

El equipo está formado por Mateo Martín, Pedro Rodríguez, Iván Palacio, Lois Vázquez, Miguel Charro, Adrián Rivera, André Pol, Nicolás Payero y los porteros Gaspar Varela, Iván Longueira y Martina Maseda. Su siguiente objetivo es clasificarse para el Nacional, un logro que ya consiguieron hace dos años los infantiles, rompiendo una barrera. “Esto es muy difícil y hay que ir poquito a poquito, celebrar cada logro, estar orgullosos de lo que hacemos y seguir trabajando, se den o no las cosas, porque al final los resultados lleguen”, reflexiona.

Equipo alevín del Liceo que se proclamó campeón gallego FGP

Categoría alevín

Si Ponteareas fue el escenario de la resolución de la Liga Gallega juvenil, Carballo acogió la Final a Cuatro de la categoría alevín en el que el Liceo, que había acabado la liga regular en primera posición, confirmó su dominio al ganar al Compañía de María en las semifinales (8-0) y al Dominicos, que había eliminado al anfitrión Escola Lubiáns (4-2), en la final (4-2). Lubiáns fue tercero y Compañía, cuarto.

El equipo dirigido por César Gómez está formado por Leo Romero, Alejandro Ponte, Pablo Ramilo, David Cabarcos, Hugo Lamas, Manuel Eiroa, Brais Ferreiro, Iago González, Xan López y los porteros Hugo García y Lía Ares. Es el segundo título autonómico del Liceo en la temporada porque el equipo alevín femenino también se impuso en su categoría y además, ya consiguió su plaza para el Campeonato de España en un sector disputado en el pabellón de Monte Alto hace dos semanas. Sus compañeros se la jugarán del 1 al 3 de mayo de nuevo en Carballo.