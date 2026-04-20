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O Noso Deporte | Hockey

La victoria contra el Traviesas mantiene con vida al Cambre

La salvación está a cinco puntos de distancia a falta de cinco encuentros para el final liga

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/04/2026 20:03
Las jugadoras del Cambre reciben instrucciones de su entrenador durante el partido en casa contra el Raspeig
Las jugadoras del Cambre reciben instrucciones de su entrenador durante el partido en casa contra el Raspeig
Germán Barreiros
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El pasado domingo, el Hockey Cambre consiguió su segunda victoria en lo que va de temporada. No está siendo un curso fácil para un equipo plagado de jugadoras jóvenes en OK Plata, pero el objetivo de la permanencia todavía es posible para ellas.

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El domingo recibieron en Os Campóns al Traviesas, equipo que sumaba en esos momentos 22 puntos más que ellas. Al descanso se llegó con 1-0 gracias al gol de Mia Pérez, que estrenó su casillero personal del curso. Al poco de reanudarse el encuentro tras el paso por vestuarios, Lucía Castro consiguió ampliar la ventaja local. Paula Sanz recortó distancias a falta de catorce minutos, pero el Cambre resistió para sumar los tres puntos.

Las cambresas continúan siendo colistas con seis puntos en su casillero, pero la permanencia todavía es posible a falta de cinco jornadas para el final. En principio, serán dos los equipos que descenderán a autonómica, pero podrían convertirse en tres si el Alpicat supera a Las Rozas en OK Liga y provoca el descenso de las madrileñas a Plata. Si bajaran dos, al Cambre le valdría con quedar en el puesto doce, que ocupa ahora mismo el Oviedo Roller con once puntos. El puesto once ahora mismo es para el Ponteareas, que cuenta con quince en su casillero.

En caso de no conseguir la permanencia sobre la pista, al Cambre todavía podría quedarle la vía de los despachos. Podrían repetir la fórmula del Marineda, a expensas de lo que pase con la plaza del HC Coruña.

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