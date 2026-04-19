Un Gonzalo Varela letal inclina el derbi para el Dominicos (3-6)

Gonzalo Varela carga el brazo para ejecutar un disparo en el derbi entre el Dominicos y el CDM Dani Patiño

Unos iban hacia arriba. Otros hacia abajo. Pero en un derbi no cuentan los antecedentes ni las trayectorias. Solo vale el aquí y ahora. Y cuando hay un jugador que tiene el día. Ese fue Gonzalo Varela, que en la temporada de su explosión definitiva decidió con cuatro goles el partido para el Dominicos, que superó en Elviña por 3-6 al CDM, evitó que le superara en la clasificación y se dio una alegría en una segunda vuelta que se le estaba atragantando.

El delantero coruñés, que siempre le había tocado estar a la sombra de Bruno Saavedra y Jacobo Copa y ahora brilla con luz propia, fue letal a la contra, castigando cada vez que veía la ocasión para correr. Gabriel Villares y Pedro García, que se estrenó en la OK Plata con una directa ante su exequipo, completaron el marcador para un equipo de la Ciudad Vieja mucho más seguro. Solo se vio apurado en los dos últimos minutos, cuando Kiko García y Hugo Mareque apretaron el resultado en un arranque de honor.

Hermanos, compañeros de equipo y ahora de trabajo Más información

Solo hubo cinco minutos de igualdad, los que tardaron en abrir el marcador los de Pablo Togores, que salieron con órdenes de buscar la portería, de ser directos. Cada vez que robaban se iban rápido a la contra. Una de ellas sirvió a Gabriel Villares para marcar el 0-1 y al minuto siguiente Gonzalo Varela anotó el segundo. El 0-2 al descanso, además, estaba salvaguardado por Francesc Asnar bajo palos, que recuperó la seguridad de la primera vuelta.

En el inicio de la segunda parte, un nuevo arreón de los visitantes acarreó otros dos goles de Gonzalo Varela. Una azul a Miguel López dio un respiro al CDM, que en superioridad recortó con un disparo lejano de Vicente Soto, aunque también falló Ignacio Buruaga un penalti que hubiese reforzado su fe. Sobre todo porque a bola parada llegó la sentencia del Dominicos con una directa del juvenil Pedro García. Con la ventaja, Togores dio entrada en portería al veterano Neto Barros. CDM aceleró y tuvo premio con sus júniors de oro García y Mareque. Pero el hombre del día era Varela y puso el broche al partido con el sexto.

Goleada del Marineda

El Marineda sigue a su ritmo y endosó una goleada al Patinalón, al que se impuso por 1-14, para seguir como líder de la OK Plata femenina. Su ventaja, en cambio, no creció porque el Raxoi venció por 4-0 al Tres Cantos y se mantienen los tres puntos entre los dos equipos gallegos, que son los que ocupan plazas de ascenso, pendientes de lo que haga hoy el Alcalá en Gatika por si pueden distanciar a su rival. El Cambre, por su parte, recibe hoy al Traviesas.

La diferencia entre coruñesas y asturianas presagiaba un partido desequilibrado. Los tripletes de Fátima Pino, Celia Pinacho y Alba Garrote, acompañados de los dobletes de Coni Urbina y Mar Franci, además de otro de Efe Muñoz plasmaron en el marcador esa distancia entre los dos. El Marineda sigue restando jornadas al calendario. Ya solo quedan cinco partidos, el próximo contra el Gatika en A Coruña.