Previa | Un derbi de rachas contrapuestas

A la izquierda, Miguel López ante el Alpicat. A la derecha, Vicente Soto contra el Manlleu Germán Barreiros y Patricia G. Fraga

Llegó el día del segundo derbi de la temporada de OK Liga Plata. Esta tarde (19.30 horas en el pabellón de Elviña II) Compañía de María y Dominicos se miden en el duelo más ‘koruño’ del hockey sobre patines nacional. Ambos equipos llegan a este encuentro de la jornada 18 separados por tan solo tres puntos, 24 para Dominicos y 21 para CDM. Con cinco jornadas para el final de la temporada, parece complicado que ninguno de ellos tenga alguna pelea en juego más allá de conseguir la posición más alta posible o, precisamente, ganar el derbi de hoy. El playoff de ascenso queda muy lejos (34 puntos de Manlleu y Lloret) y el descenso más de lo mismo (10 puntos del Alpicat).

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La diferencia de puntos entre ambos equipos es la misma que había en la previa del derbi de la primera vuelta, tres a favor del Dominicos. En ese encuentro se llevaron el gato al agua los de Monte Alto, mientras que la temporada pasada se llevó uno cada equipo, curiosamente siempre el que jugó a domicilio. “Llegábamos con mejor racha la primera vuelta. En esta segunda parte de la temporada nos desinflamos un poco, pero es un derbi. Es un partido especial para todos, y da igual la racha que lleves, que lleve el rival, siempre va a ser un partido bonito de jugar”, afirma el capitán del Dominicos, Miguel López.

“Los derbis son especiales, todo el hockey coruñés se concentra ahí, va mucha gente y son partidos para disfrutar, obviamente los dos queremos ganar y tenemos nuestras armas. Y yo salgo y disfruto al ver la gente, los gritos, tanto a favor como en contra. Es lo bonito, ojalá todos los partidos fuesen así, la semana se vive diferente”, añade por su parte el jugador del CDM, Vicente Soto.

Con un fin de semana en el que el Liceo no tiene partido, todas las miradas del hockey coruñés estarán puestas en ellos. “Mejor una pista con menos capacidad, que al final aprieta mucho más. Y claramente el no jugar el liceo, pues nos va a ayudar a que el público se anime y que se llene el pabellón, que sea una fiesta”, afirma Miguel acerca de esta circunstancia.

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Uno de los hándicaps que ha tenido el Compañía a lo largo de la temporada y que le ha impedido sumar más puntos a lo largo del curso son las bajas. El equipo no ha encontrado la regularidad en sus convocatorias, viéndose obligado a tirar semana sí y semana también del filial de OK Bronce. “Con las dificultades que nos pasaron a principios de temporada y ahora con la salida de Pablo (Cancela) también ha sido todo un poco más complicado a nivel de equipo, a nivel de plantilla. Suerte que se pudo sumar Drago, del Bronce, y Arón, Bruno y los que fueron subiendo para darnos minutos de rotación, porque había jugadores que estaban haciendo 40 o 45 minutos por partido”, explica Vicente Soto.

Los derbis entre Compañía y Dominicos, ya no solo por el mero hecho de serlo o por intensidad, suelen ser igualados, pero también porque muchos de sus jugadores llevan enfrentándose toda la vida: “Los equipos se van renovando, va habiendo fichajes nuevos, pero al final todos nos conocemos ya no solo de jugar en OK Plata, sino también de jugar en categorías inferiores. Ya hay pocas cosas que nos pueden sorprender los unos de los otros”, afirma Miguel. El capitán del Dominicos cree que las claves del partido de hoy pasarán por los siguientes aspectos: “Ellos jugando en casa y conociendo cómo es su estilo de juego, creo que van a hacer un juego alegre y atrevido como hacen siempre, que es lo que al final destaca de los equipos de Compañía. Y nosotros intentaremos sobre todo en los primeros minutos parar esa intensidad y hacer un partido atrevido y valiente”.

“A pesar de todas las dificultades de este año, se está haciendo un buen trabajo y creo que cada fin de semana lo estamos demostrando y creo que llegamos mucho mejor que el primer derbi. Estamos con muchas ganas, muy motivados y creo que el equipo lo va demostrando semana a semana en los entrenamientos y en los partidos”, dice por su parte el jugador chileno del Compañía de María, que ha conseguido marcar siete goles en lo que va de temporada.

Resto de la jornada

En OK Plata femenina, el Marineda continúa su pelea por el ascenso a OK Liga a domicilio. El equipo que entrena Nelson Obelleiro visita esta tarde (16.30 horas) la pista del Patinalon, penúltimo clasificado. Una victoria coruñesa le podría hacer un favor al Cambre, que busca escalar puestos en la clasificación desde el farolillo rojo. Para ello deberán sumar puntos mañana a partir de las 11.00 horas, cuando recibirán al Traviesas.

En OK Bronce, los filiales de Compañía de María y Liceo afrontan salidas más que complicadas, ya que se miden a los dos primeros clasificados. El CDM B visita a las 19.30 horas la pista del Ordes, mientras que el Liceo B hará lo propio a las 20.00 horas con el Oviedo Roller. Por su parte, el Oleiros tiene un desplazamiento más amable a nivel de clasificación, ya que se enfrenta a las 18.00 horas al Urdaneta, penúltimo en la tabla.