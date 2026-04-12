El Marineda golea, pero nadie falla en la lucha por el ascenso

Las jugadoras del Marineda celebran un gol contra el Ponteareas Patricia G. Fraga

El Marineda recuperó su ritmo ganador y goleador después de dos empates seguidos al imponerse por 7-0 al Ponteareas, un resultado que además le sirvió para defender el liderato de la OK Plata femenina y también su renta de tres y seis puntos sobre Raxoi y Alcalá respectivamente. Nadie falla en la carrera por el ascenso a la OK Liga. Hay dos plazas, tres pretendientes y quedan seis jornadas de competición.

Las rivales de las coruñesas, de hecho, habían metido presión el día anterior al ganar sus compromisos. Primero el Alcalá, con un triunfo sin paliativos sobre el Patinalón (12-0). Después el Raxoi, también sin concesiones, por 1-6 al Oviedo Roller. Así que al Marineda no le quedaba otra que responder al desafío y cumplió con creces recuperando su habitual contundencia ofensiva acompañada de la seguridad atrás en una portería que, esta vez defendida por Lorena Hernández, se quedó a cero.

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Y cuando las de Nelson Obelleiro sacan esa versión, son imparables. Porque tienen tanta calidad arriba que solo es cuestión de tiempo que empiecen a caer los goles. En los cinco primeros minutos, dos. Uno para Alejandra Martín y otro de Mar Franci. Y antes del descanso, otro de la que nunca falla a la cita con la portería: Alba Garrote, la diana número 40 ya en veinte jornadas. En la segunda parte el protagonismo fue chileno con el tanto de Coni Urbina y un triplete de Efe Muñoz para completar el 7-0.

La próxima semana el Marineda visitará al Patinalón con su objetivo de seguir restando fechas al calendario y celebrar el ascenso cuanto antes. Pero como nadie falla, tendrá que seguir apretando en los últimos seis partidos.

Derrotas de CDM, Dominicos y Cambre

Jornada negra en la OK Plata masculina con las derrotas del Dominicos contra el GEiEG por 3-4 y del CDM en Lloret por 7-6 y con polémica final, a la que se unió en la femenina la del Cambre, que cayó por 5-2 ante el Tres Cantos.

La masculina volvió tras un mes de parón y el Dominicos empezó con buen pie con un gol de Gonzalo Varela, pero el partido se le puso cuesta arriba con tres tantos del GEiEG antes del descanso solo respondidos por otro de Gabriel Villares. En la segunda parte los catalanes aumentaron la renta. Villares redujo, pero no llegó el empate.

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Más loco fue el partido en Lloret, donde el CDM se adelantó con un 0-2 y un 2-3. Pero el colíder aceleró en la segunda parte para ponerse con un 6-4 que parecía definitivo. Los coruñeses marcaron dos goles en quince segundos para el empate cuando solo quedaba un minuto. A falta de 47 segundos encajaron el séptimo reclamando falta previa. El entrenador Alejandro Canosa y Kiko García vieron roja en las protestas. Aun así, Mareque dispuso de una directa en el último segundo para empatar, pero tiró fuera.

OK Bronce

En la OK Bronce, los resultados acompañaron a los filiales del CDM y el Liceo, que se impusieron por 3-1 y 3-0 al Urdaneta y al Oviedo Booling respectivamente. Dos victorias importantes para seguir sumando puntos y alejarse de los puestos de peligro. Los verdiblancos tienen diez puntos de margen, con doce en juego, y los colegiales, seis.

Uno por encima de los de verde está el Oleiros, que en una mala segunda vuelta se ha ido complicando la situación y que en esta jornada perdió en casa contra el líder Oviedo Roller por 4-10. Los asturianos y el Ordes, que pudo con el Mieres por 4-5, no cedieron en su pelea por los dos puestos de ascenso. Les sigue el Escola Lubiáns, que también ganó (4-2 al Telecable) que quedaría condenado al playoff.