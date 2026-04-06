El CDM infantil concluye segundo en el torneo paralelo a la Copa de las Naciones

Plantilla de Compañía de María infantil que compitió en Montreux André Castro

Paralelamente a la Copa de la Naciones de selecciones nacionales absolutas –conquistada por Argentina al vencer por 2-0 a Italia, verdugo en semifinales de la España de los liceístas Blai Roca y César Carballeira, cuarta al final– se celebró en la ciudad suiza de Montreux un torneo sub-17, en el que el Compañía de María de categoría infantil finalizó en la segunda posición, a pesar de competir contra equipos del año 2010.

El equipo coruñés comenzó perdiendo por 3-5 contra el poderoso FC Porto portugués. En su segunda salida a pista, el conjunto del centro escolar sito en la plaza de Portugal superó por un claro 6-2 al SA Merignac francés.

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En la segunda jornada de esta competición, disputada el viernes, el sábado y el domingo pasados, el CDM venció por 4-2 al Federación Porteña, equipo argentino radicado en Buenos Aires.

En la última, nueva derrota, esta vez por 3-6 contra el anfitrión Montreux. El sorprendente traspié de este contra el Merignac, por 0-1, dio el segundo puesto final al conjunto herculino, por detrás de un Porto que contó sus cuatro partidos por victorias y presentó un balance final de 31 goles a favor y solamente cinco en contra.

Además del trofeo de subcampeón el Compañía recolectó el de mejor portero, que recibió Guillermo García, y el de mejor joven del torneo, para Víctor Gómez. Una Semana Santa muy provechosa para el club colegial.