El Marineda salva un punto y el liderato contra el Raxoi (4-4)

Alba Garrote mira la bola en el partido contra el Raxoi disputado por el Marineda en el Agra Germán Barreiros

Empate a cuatro goles entre el Marineda y el Raxoi en un derbi provincial apasionante disputado en Santiago que se decidió a falta de poco más de minuto y medio, cuando Efe Muñoz marcó el 4-4 definitivo. La jugadora chilena del equipo coruñés salvaba así no solo un punto para las suyas, sino también el liderato de la OK Plata femenina, que se vio amenazado sobre todo cuando perdían por 3-1. Los dos equipos siguen al frente de la tabla con tres puntos de diferencia entre ellos y se mantienen como favoritos al ascenso. Pero se les acerca el tercero, un Alcalá que se pone a seis y tres respectivamente y aún quedan siete jornadas por delante.

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El Raxoi salió fuerte, más cómodo en su pista que un Marineda que aunque presionaba arriba, le costaba mantener la posesión de la bola. Aun así, se adelantó en el marcador gracias a Efe Muñoz, la más lista en el área para recoger el rechace de un disparo que se había ido a la valla. También cuestión de suerte, porque las locales se estrellaron hasta tres veces contra el palo en los minutos iniciales. Una azul a Mar Franci permitió el tanto del empate de Mili Carrera en superioridad antes del descanso.

Las coruñesas apretaron en el inicio de la segunda parte y en cambio se vieron con dos goles en contra, de Cami Benegas y Carrera. En un arranque de honor, Alba Garrote y Muñoz empataron. Pero aún quedaba un último capítulo con las dos protagonistas del partido. El 4-3 de la argentina Carrera y la lucha por el empate en la que la chilena Muñoz tuvo premio.

El Ordes mete la directa hacia el ascenso

El Ordes arrolló al Escola Lubiáns (6-0) en el derbi provincial que protagonizaba el partido estrella de una de las jornadas más importantes del tramo final de la OK Bronce. Con la victoria, los verdes dan un paso hacia el ascenso directo a la OK Plata que consiguen los dos primeros clasificados. Porque precisamente el tercero es el equipo carballés, que se aferraba a su opción de reengancharse a la cabeza y acabó más lejos todavía, ahora a seis puntos de sus paisanos y a ocho del líder, que sigue siendo el Oviedo Roller. Y ya solo quedan cinco partidos (aunque le queda el consuelo de que el tercero juega una promoción).

La diferencia sobre la pista del pabellón de Castelao fue notoria desde el inicio, con los locales haciendo valer la condición de jugar en casa. El primer gol no llegó hasta pasados los diez minutos, con un rechace en el área cazado por Javier Moscoso. Un tanto que abrió el festival. Le siguió una exhibición de calidad de Marcos Vaamonde y antes del descanso, el tercero de Iván Centoira, con un penalti fallado por el Lubiáns en el medio de uno y otro. Y en la segunda parte, otros tres: una directa convertida por Centoira, el quinto de Martín Francos y el sexto de Anxo Franqueira en superioridad.

En el derbi comarcal en A Rabadeira, victoria por 2-6 del CDM B, que aprovechó que no había jornada en la OK Plata para bajar a sus júniors de plata. Importantes tres puntos para acercarse a la permanencia que no peligra para el Oleiros pese a una mala segunda vuelta.