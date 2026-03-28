Derbi con el liderato en juego para el Marineda

Las jugadoras del Marineda celebran un gol en el partido contra el Raxoi Germán Barreiros

El Marineda y el Raxoi pugnan por el liderato de la OK Plata femenina en un derbi que promete apasionante (Vite, 20.15 horas). Las coruñesas llegan líderes, pero con solo tres puntos de ventaja sobre las santiaguesas, que se encuentran en una espectacular racha de diez victorias seguidas. Ambos equipos son los principales favoritos al ascenso a la OK Liga ya que suben dos y el tercero, el Alcalá, ya está a 8 y 5 puntos respectivamente.

Así que lo que está en juego es el liderato. Pero también una especie de trono gallego. Con la desaparición del HC Coruña, el hockey femenino autonómico quedó huérfano de representantes en la máxima categoría y de un líder que tire del resto. Ahora puede recuperar a dos referentes. El Marineda solo ha cedido dos empates en toda la temporada, ambos frente al Tres Cantos, el segundo precisamente en el último partido disputado por el conjunto coruñés. El resto son victorias. Las madrileñas también le arañaron un punto al Raxoi, que también empató frente al Raspeig y solo ha perdido un partido.

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Y esa derrota fue precisamente contra el Marineda, que se impuso por 2-1 en la jornada de la primera vuelta. El partido fue duro, sobre todo en defensa, y los goles de Alba Garrota y Alejandra Martín, uno en cada parte, decidieron. Ya en la recta final las santiaguesas recortaron por medio de Milagros Carrera, pero no les llegó para sacar algo más de su visita al Agra.

Se espera por tanto otro duelo igualado en el que las porterías de Mencía Mosquera y Sara Canabal estén bien cubiertas y en el que alguna genialidad en ataque decante la balanza. Ambas plantillas, además, se reforzaron con respecto a su anterior enfrentamiento, los dos pescando en el desaparecido HC Coruña. El Marineda, que el jueves recibió el calor del Palacio de los Deportes de Riazor por su título de la Copa Princesa, incorporó a Celia Pinacho y el Raxoi, a Lucía Velo.

OK Bronce

El Cambre no juega este fin de semana en la OK Plata femenina y tampoco hay jornada para Dominicos y el CDM en la masculina, por lo que la atención se desvía hacia la OK Bronce, en la que hay también un decisivo duelo provincial entre el Ordes y el Lubiáns (Castelao, 19.30 horas) con la segunda plaza en juego. El líder de la categoría es el Oviedo Roller con 49 puntos, Con 47 marcha el Ordes y con 44, el Lubiáns, con 2-2 como resultado de la ida entre ambos. Los dos primeros asciendes directos y el tercero juega una promoción.

El pabellón de A Rabadeira de Oleiros acoge otro derbi contra el CDM B, que ha salido de la zona de peligro con unos buenos últimos resultados (20.30 horas) mientras que el impredecible filial del Liceo juega el domingo a domicilio en la pista del siempre rocoso Rochapea (12.00 horas).